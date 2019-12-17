رغم الخيانة والطلاق.. جينيفر أنيستون وبراد بيت معًا في عيد الميلاد!

ما تزال علاقة النجم الأمريكي "براد بيت" وطليقته النجمة الحسناء "جينيفر أنيستون" على وفاق، رغم انفصالهما عام 2005، إذ سيحتفلان بعيد الميلاد معًا برفقة مجموعة من النجوم العالميين.

ستعقد "جينيفر أنيستون" (50 عامًا) حفل عيد الميلاد السنوي يوم السبت القادم، وقد دعت إليه مجموعة من النجوم العالميين وأفراد عائلتها المقربين، بالإضافة إلى زوجها السابق "براد بيت".





ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، بقي الثنائي على تواصل منذ حفل عيد ميلاد "أنيستون" الـ50 الذي كان "براد" أحد المدعويين إليه، كما حافظا على علاقة الصداقة بينهما.

ويُقال أن "أنيستون" و"براد" تقابلا في شهر مايو عام 2016 في جنازة والدتها "نانسي دو"، حينها شعرت بالامتنان لحركته اللطيفة ومدى تعاطفه معها.

بالمقابل، أظهرت "أنيستون" دعمها لطليقها حينما عرضت عليه الشهادة إلى صالحه في المحكمة ضد الادعاءات الموجَّهة ضده من قبل زوجته السابقة "انجلينا جولي".

ويجدر الإشارة إلى أن النجمين عازبان في الوقت الراهن، إذ انفصل "براد" عن زوجته النجمة الامريكية "أنجلينا جولي" بعد 12 عامًا من الزواج، وهما الآن في معركة حول حضانة أطفالهما الستة. من جهة أخرى، انفصلت "جينيفر" عن زوجها الممثل الأمريكي "جاستين ثيروكس" بعد عامين على زواجهما، إلّا أنهما لا يزالان صديقين مقربين.

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