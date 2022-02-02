ووبي غولدبرغ تتعرّض لهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة حول الهولوكوست

تعرّضت النجمة "ووبي غولدبيرغ" لهجوم كبير بعد تصريحاتها الأخيرة في مقابلة لها حول " الهولوكوست " وذلك في برنامج The View على قناة ABC.

تصريحات ووبي غولدبيرغ

كانت النجمة "ووبي غولدبيرغ" تتحدث في البرنامج حول منع مدرسة في ولاية تينيسي كتاب Maus وهو الكتاب الذي يتحدّث عن الناجين من الهولوكوست.

وصرّحت ووبي خلال حديثها عن الكتاب بان واقعة الهولوكوست التي تعرّض لها اليهود ليست مرتبطة بالعرق أبداً، ولكنّها مرتبطة بالانسانسة وقسوة الانسان على أخيه الانسان.

وهناك اشتد النقاش في الاستوديو من قبل بعض الجماعات الذين أكّدوا بان الهولوكوست مرتبطة بتفوّق العرق الأبيض وملاحقة اليهود والغجر.

وتابعت ووبي نقاشها بإصرار حيث قالت: "لكن هاتين الجماعتين تنتميان للعرق الأبيض، دعنا نتحدث عن حقيقة الأمر وهي الطريقة التي يعامل بها الناس بعضهم فليس مهما ان تكون أسود أو أبيض لأن السود والبيض واليهود والجميع يلتهمون بعضهم".

وادّى هذا النقاش إلى خلق حالة توتر في الاستوديو الأمر الذي دفع ووبي للنظر إلى الكاميرا والانتقال لفاصل اعلاني.

ووبي غولدبيرغ تعتذر

وخلال وقت لاحق من المقابلة تعرضت ووبي لهجوم شديد وانتقادات واسعة مما دفعها غلى نشر رسالة عبر حسابها الخاص على "تويتر" تعتذر فيها مما قالته في البرنامج، فقالت: "كان يجب أن أقول إن الهولوكوست تقوم على التمييز العرقي وانعدام الأنسانية فهي ترتكز على الاثنان معاً لقد دعمت اليهود على الدوام وأنا آسفة لأي أذى سببته".



