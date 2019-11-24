روح تايلر بيري الصالحة تنقذ زوجين يائسين في المستشفى.. ما القصة؟

من المعروف عن المنتج الكبير "تايلر بيري" أعماله الخيرية التي يساعد بها الناس ففي عام 2018 سدد ما يقارب 430000 دولار لمساعدة 1500 شخص على شراء هدايا أعياد الميلاد، بالإضافة إلى شراء منازل لمن يحتاج إليها.

وفي أحدث مثال على روحه الخيرية ساعد تايلر بيري زوجين في أتلانتا على سداد مبلغ 14000 دولار من فواتير المستشفى لأنهما لا يستطيعان تحمّل هذه التكاليف.

وبحسب تفاصيل القصة وفقاً لما ذكره موقع TMZ الإخباري بدأت القصة أثناء إبحار ستيفن جونسون وخطيبته توري على متن سفينة كرنفال وخلال الرحلة تعرّض ستيفن لصدمة سكري فتم نقله إلى مستشفى في المكسيك، حيث قضى ثلاثة أيام هناك.

وتم تشخيصه بالتهاب البنكرياس والسكري بالإضافة إلى عدوى في الكلى، ولكن بمجرّد استقرار حالة جونسون رفض المستشفى مغادرته حتى يدفعا فاتورة قدرها 14000 دولار لإقامته عدة أيام فيها فقال جونسون حول ذلك: "أقدّر لهم إنقاذ حياتي لكنهم لا يستطيعون أن يحتجزوني أسيراً عندهم".

وسمع بذلك النجم تايلر بيري وتدّخل في الموضوع حيث قام بالاتصال مع المستشفى ودفع الفاتورة بالكامل عن طريق إعطائهم معلومات بطاقة الإئتمان الخاصة به، إلا أن المستشفى رفض ذلك وطلب منه إرسال الأموال عن طريق التحويل البنكي والتي ستصل غداً الاثنين.

كما عرض بيري أيضاً طائرته الخاصة ليعود جونسون إلى أرض الوطن لكنه يبدو أنه تعافى بما يكفي للسفر عبر طائرة عامة.

ومن جهة أخرى كشف الزوجان بأنهما عرضا دفع جزء من الفاتورة لكن المستشفى طالبت بالمبلغ كامل، ووفقاً لهما فإن الأمن حاول منعهما جسدياً من مغادرة المستشفى حيث سحبهما نحو الداخل.

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