روس يكشف أخبار سعيدة لمحبي مسلسل Friends

ألقى النجم الأمريكي ديفيد شويمر الضوء على بعض التفاصيل المثيرة حول إعادة لم شمل المسلسل الكوميدي الشهير Friends القادم وكشف أن التصوير سيبدأ الشهر المقبل.

أوضح الممثل البالغ من العمر 54 عامًا، والذي لعب دور روس جيلر في العرض الأيقوني، أن المنتجين اكتشفوا كيفية تصوير المشاهد بأمان، حيث أن بعض المشاهد صوِّرت في الخارج بسبب بروتوكولات السلامة، وسيسافر إلى لوس أنجلوس لبدء الإنتاج في أبريل.





في حديثه إلى مقدم البرامج آندي كوهين خلال إحدى حلقات البرنامج الإذاعي SiriusXM ، أشار شويمر أن هناك العديد من المفاجآت في العرض.

وكشف النجم أيضًا أن مقدمة البرامج الكوميدية إلين دي جينيريس لن تقدم لم الشمل- على الرغم من التقارير السابقة التي تشير إلى أنها ستقدم العرض، وقال: "إنها ليست إيلين، وليست بيلي كريستال، قبل أن يضيف "يمكنني أن أخبرك من أنها ليست بيلي".

جاءت تحديثات شويمر المثيرة للحماس بعد أكثر من عام من تأكيد وجود موسم ثاني من العرض بالعودة لشهر فبراير عام 2020، إلَّا أن الأمور أجلت نتيجة انتشار وباء كورونا.

وستجمع الحلقات الممثلين الأصليين للمسلسل، وهم: "جينيفر أنيستون"، "ديفيد شويمر"، "ماثيو بيري"، "كورتني كوكس"، "مات لوبلان"، و"ليزا كودرو".