ريان رينولدز يهاجم هيو جاكمان ويصفه بـ "الشرير المحتال".. ما القصة!

على الرغم من أن النجمين "هيو جاكمان" و "ريان رينولدز" صدقين حميمين في الحياة الواقعية إلا أنهما في نزاع وهمي دائم على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عدة سنوات.

ففي الشهر الماضي وأثناء تهنئة ريان لجون ليجند بفوزه بلقب أكثر الرجال جاذبية اصطاد هيو هذا الشيء وتفاخر على انستغرام حول فوزه باللقب عام 2008 عاى الرغم من أن ريان فاز باللقب عام2010

ويوم أمس الثلاثاء في مقابلة مع ريان رينولدز في برنامج Today للترويج لفيلمه الجديد 6 Underground وصف ريان عدّوه هيو بأنه شرير ومحتال.

وفي تفاصيل المقابلة قام ريان بالتحدث مازحاً بأن النجم البالغ من العمر 51 عاماً قد خدع متابعينه ومواطنيه ليشعرهم بأنه أسترالي إلا أنه بالفعل من وينيبيغ من كندا.

وقال ريان في المقابلة: "إنه مجرّد شخص شرير لقد خدعكم يا رفاق"، وتابع: "أنتم تعتقدون أنه السفير الخيري لبلدكم ولا يدرك الناس أنه من وينيبيغ من كندا"، وأضاف: "الحقيقة تؤلمني أحياناً وتجعل عينيك دامعتين لكن هيو جاكمان قام بعملية احتيال".

ويشار إلى أنه سبق للنجمين تأليف فيلم وبطولة عام 2009 وهو X-Men Origins: Wolverine.

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