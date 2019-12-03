ريهانا بروب نوم على السجادة الحمراء.. ولون استثنائي لفستانها خلال حفل الأزياء البريطاني

حضرت النجمة "ريهانا" مساء أمس الاثنين حفل جوائز الأزياء البريطانية الذي أقيم في قاعة ألبرت في لندن.

وكانت جميع العيون تتجه نحو النجمة البالغة من العمر 31 وهي تسير على السجادة الحمراء مرتدية فستان باللون الأخضر النعناعي من مجموعتها Fenty.

وارتدت ريهانا فستان من الساتان بقصة الأوف شولدر وبطول يبلغ حد الفخذ نسّقته مع روب ضخم من الشيفون بأكمام طويلة وقفازات.

ولإتمام مظهرها الغريب اختارت ريهانا ان تنسّق معه حذاء من نفس اللون كما اعتمدت تسريحة الجدائل الصغيرة لشعرها الأسود ووضعت قلادة ضخمة من الألماس حول عنقها.

وفازت ريهانا بعلامتها التجارية Fenty على فئة Urban Luxe حيث أنها حققت بعض الخطوات الناجحة في عالم الموضة من خلال خط ملابسها Savage X Fenty.

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