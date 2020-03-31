ريهانا تتألق على غلاف مجلة فوغ.. وتقرر تربية 4 أطفال دون والد!

أطلَّت النجمة البربادوسية "ريهانا" على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها البريطانية، وتطرَّقت للعديد من المواضيع بشأن حياتها الشخصية وتطلعاتها المستقبلية، وتفاصيل معركتها مع الاكتئاب والقلق.

وأثناء لقائها المثير، كشفت "ريهانا" أنها منفتحة على تربية ثلاثة أو أربعة أطفال بمفردها إذا لم تجد الشخص المناسب، وأكَّدت أن بإمكانها فعل ذلك، بقول: "هل أستطيع فعل ذلك بمفردي؟ بالتأكيد نعم".







وأصرَّت "ريهانا"،التي انفصلت عن حبيبها الملياردير السعودي "حسن جميل" في يناير الماضي بعد مرور ثلاثة أعوام على علاقتهما، أنها لن تنخرط في علاقة تعوقها عن خططها لتصبح أماً.



وأشادت أن الحب هو العنصر الأساسي باعتبارك أم أو أب، وقالت: "نعم، أشعر أن المجتمع يجعلني أرغب في الشعور بالذنب أو الخطأ، فهم ينتقصون منك كأم إذا لم يكن هناك أب في حياة طفلك.. لكن الشيء الوحيد المهم هو السعادة، تلك هي العلاقة الصحية الوحيدة بين الأبوين والطفل، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينشأ الطفل حقًا، هو الحب."

في حين يبدو أن "ريهانا" لديها خطة محكمة بشأن الأمومة، فهي أقل ثقة حول أهدافها المهنية؛ فهي تبقي معجبيها في حالة ترقب حول متى يمكنهم توقع ألبومها القادم، وأشارت إنها تعمل بجهد على الموسيقى الجديدة، لكنها لا تفرض أي مواعيد نهائية صارمة على نفسها.



وتابعت: "لا أريد أن تبدو جميع ألبوماتي وكأنها مواضيع، لا توجد قواعد، لا يوجد تنسيق ، لا يوجد شيء. هناك موسيقى جيدة فقط وإذا شعرت بها ، فأنا أخرجها."

وأكدت مغنية Work أنها مستعدة أيضًا لاستكشاف موسيقى الريغي، وأوضحت: "لقد فعلت كل شيء، لقد أديت كل الأغاني الضاربة، جربت كل نوع، أنا منفتحة على مصراعي. يمكنني عمل أي شيء أريده. "

من جهة أخرى، أوضحت"ريهانا" أنها لا تزال تتأقلم مع الحياة كنجمة رغم مرور عقدين على شهرتها، واعترفت: "التواجد أمام الكاميرا، في غرفة مليئة بالمشاهير لا يزال غير طبيعي بالنسبة لي"

وحول نجاح علامتها التجارية التجميلية، قالت نجمة التلفزيون والسينما إنها تعتبر هدفها الوصول إلى جمهور متنوع "طبيعي"، وأوضحت بالتفصيل: "لقد صدمت من الأفراد الذي يتساءلون حول سبب تفكيري في صناعة مكياج للفتيات ذواتي البشرة السوداء، وهل أعتبرها استراتيجية تسويق؟"



وتابعت: "إنه صادم في معظم الأوقات، ثم يتحول إلى خيبة أمل لأن هذا هو الرائد الآن. في رأيي ، كان هذا طبيعيًا."

وشاركت ريهانا أيضًا أفكارها حول العنصرية، وكيف تختلف بين أمريكا والعاصمة الإنجليزية، إذ تعتقدأن وحشية الشرطة شديدة للغاية في أمريكا، لكن العنصرية ما زالت حية في كل مكان.

يذكر أن الموسيقية وسيدة الأعمال، البالغة من العمر 32 عامًا، صنعت التاريخ باعتبارها أول شخصية تزين غلاف مجلة فوغ البريطانية في جلسة تصوير مبهرة شرف عليها المصور المشهور "ستيفن كلاين."

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