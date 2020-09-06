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ريهانا تتعرّض لكدمات جسدية وتشوّه في وجهها تزامناً مع إشاعات عودتها لكريس براون

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2020 - 10:22
ريهانا
ريهانا

روّجت النجمة "ريهانا" مؤخراً لخطها الجديد للعناية بالبشرة Fenty Skin بعد النجاح الكبير الذي حققته في مجموعتها  Fenty Beauty.

وخلال وقت لاحق شوهدت ريهانا ليلة الجمعة الماضية وهي تجلس في المقعد الخلفي لسيارتها الكاديلاك السوداء حيث توقفت امام مطعم لطلب العشاء في سانتا مونيكا.

Bruised face: Rihanna was spotted Friday night, sporting a black eye and a bruised face, as she discreetly stopped to pick up dinner at Giorgio Baldi in Santa Monica

وأحضر الموظفون كأساً من النبيذ الابيض بينما كانت تنتظر طلبها وقامت بعد ذلك بإزالة نظارتها الشمسية المربعة عن وجهها لتكشف عن تعرّضها لكدمات وتشوّه في وجهها.

Backseat bubbly: The 32-year-old sat in the backseat of her black Cadillac Escalade, as staff brought her a glass of white wine, while she waited for her order

وكانت ريهانا قد أصيب عند جبينها بكدمة كبيرة ومثلها في جهة عينها، وكشف مدير اعمالها بأنها قد تعرّضت لحادث سير على دراجتها النارية قبل بضعة أيام حيث انقلبت فيها الدراجة مما أدّى إلى إصابات  في عينها ووجهها.

Big reveal: She subsequently removed her chunky square sunglasses, revealing her shiner under the car's cabin light

وبالرغم من هذه التصريحات إلا ان إصاباتها جاءت تزامناً مع شائعات عودتها إلى حبيبها السابق كريس براون والذي انفصلت عنه بسبب تعرّضها للعنف الجسدي مما أثار التساؤلات حول ما إذا كان كريس هو السبب في ذلك.

Broken back: It comes after Simon Cowell had surgery last month, after breaking his back 'in a few places' during an accident on an electric bicycle

وكانت ريهانا قد أثارت شائعات علاقتها مع A $ AP Rocky بعد انتهاء علاقتها رسمياً برجل الأعمال السعودي حسن جميل والتي استرت لمدة عامين.

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