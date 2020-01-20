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ريهانا تثير غيرة حبيبها العربي السابق ببكيني.. وعلاقة جديدة تلوح في الأفق!

منشور 20 كانون الثّاني / يناير 2020 - 05:30
ريهانا
ريهانا

استطاعت النجمة "ريهانا" تجاوز مرحلة انفصالها عن حبيبها الملياردير السابق حسن جميل الذي جمعتهما علاقة دامت لأكثر من 3  سنوات، بسرعة كبيرة لم تتجاوز الأسبوع.

فنشرت المغنية البربادوسية صورةً لها وهي ترتدي بكيني رفيع باللون البنفسجي بينما كانت جالسة على السرير وتتزيّن بالإكسسوارات وحذاء مفتوح بكعب عالي.

Rihanna was all smiles in her undies and seems to have moved on asap from her latest love split

وظهرت ريهانا وهي تبتسم لعدسة الكاميرا حيث ظهر عليها كأنما تثير غيرة حبيبها السابق بطريقة جلوسها وابتسامتها.

وخلال وقت سابق من ليلة الجمعة الماضية شوهدت ريهانا في حفل موسيقي في نيويورك مع مغني الراب أيساب روكي الذي جمعته بريهانا علاقة حب سابقاً وتمت مشاهدتهما وهما يضحكان ويبتسمان معاً خلال الحفل إلا انه لم يتم التصريح ما إذا كانت ريهانا تواعد روكي فعلاً أم لا.

The stunning superstar was seen at a concert in New York with rapper A$AP Rocky on Friday night

وكان انفصال ريهانا وحسن جميل بمثابة مفاجأة بالنسبة للمتابعين حيث أنها صرّحت قبل بضعة أشهر فقط بانها واقعة في حب حسن ومع ذلك فقد بدت غير متأكدة من الزواج به.

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