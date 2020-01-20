ريهانا تثير غيرة حبيبها العربي السابق ببكيني.. وعلاقة جديدة تلوح في الأفق!

استطاعت النجمة "ريهانا" تجاوز مرحلة انفصالها عن حبيبها الملياردير السابق حسن جميل الذي جمعتهما علاقة دامت لأكثر من 3 سنوات، بسرعة كبيرة لم تتجاوز الأسبوع.

فنشرت المغنية البربادوسية صورةً لها وهي ترتدي بكيني رفيع باللون البنفسجي بينما كانت جالسة على السرير وتتزيّن بالإكسسوارات وحذاء مفتوح بكعب عالي.

وظهرت ريهانا وهي تبتسم لعدسة الكاميرا حيث ظهر عليها كأنما تثير غيرة حبيبها السابق بطريقة جلوسها وابتسامتها.

وخلال وقت سابق من ليلة الجمعة الماضية شوهدت ريهانا في حفل موسيقي في نيويورك مع مغني الراب أيساب روكي الذي جمعته بريهانا علاقة حب سابقاً وتمت مشاهدتهما وهما يضحكان ويبتسمان معاً خلال الحفل إلا انه لم يتم التصريح ما إذا كانت ريهانا تواعد روكي فعلاً أم لا.

وكان انفصال ريهانا وحسن جميل بمثابة مفاجأة بالنسبة للمتابعين حيث أنها صرّحت قبل بضعة أشهر فقط بانها واقعة في حب حسن ومع ذلك فقد بدت غير متأكدة من الزواج به.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: