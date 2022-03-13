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ريهانا حديث السوشال ميديا بسبب أحدث اطلالاتها

منشور 13 آذار / مارس 2022 - 03:49
ريهانا
ريهانا

أثارت النجمة العالمية ريهانا جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بنشرها صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع "انستغرام".

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إطلالة ريهانا المثيرة للجدل

ظهرت الفنانة العالمية في الصورة التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي بنطال جينز مع حذاء باللون البني الفاتح طويل جداً حيث بلغ ارتفاعه حد الخصر ولم يظهر البنطال من أسفله وذلك بسبب طول الحذاء المبالغ به

ونسّقت ريهانا مع الحذاء جاكيت طويل من المخمل بنفس لون الحذاء وفرو أبيض من الداخل أخفت به بطنها المنتفخ بسبب حملها، كما وضعت على رأسها قبعة الهودي التي كانت ترتديها.

وكانت النجمة العالمية قد أثارت جدلاً كبيراً في اطلالاتها التي تبدو غريبة بعض الشيء وتتجه نحو الاثارة أكثر في الفترة الأخيرة

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حمل ريهانا

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية بخبر حمل الفنانة العالمية من حبيبها آيساب روكي، فظهرت وهي ترتدي معطف باللون الزهري وظهر بطنها منتفخ بشكل واضح مما كشف أنها بالأشهر الأخيرة من الحمل

وبدا الثنائي سعيدان بالحمل وخرصا على ابقاء حملها سراً حتى هذا الوقت المتقدم من الحمل، حيث أنهما عندما وجدا فرصة أعلنا عن ذلك كما كشفا عن مخططات للزواج خلال هذا العام.

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