ريهانا عن ترامب: "أكثر شخص مختل عقليًا في أمريكا هو الرئيس"

اُختيرت النجمة ريهانا نجمة غلاف عدد شهر نوفمبر لمجلة "فوغ"، والذي تكشف فيه عن العديد من الأمور، من الناحية الفنية والشخصية، وحتى السياسية.

وخلال اللقاء مع المجلة البارزة، تم التطرق إلى واقعتي إطلاق النار في متجر "وول مارت" بمدينة "إلباسو" في ولاية تكساس الأمريكية، ومدينة "دايتون" في ولاية "أوهايو"، اللتان حدثتا في شهر أغسطس الماضي وأسفرتا عن عشرات القتلى والمصابين.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصفت ريهانا ترامب بالمختل عقليًا، لأنه قال آنذاك إن الواقعتين كانتا نتيجة اختلال عقلي، بينما لم يناقش مشكلة توفر الأسلحة التي تؤدي لمثل تلك الجرائم. وقالت: "إنه لأمر مدمر، فالناس يُقتلون بأسلحة حرب تم الحصول عليها قانونيًا، ذلك الأمر ليس طبيعيًا ولا يجب أن يكون كذلك على الإطلاق، وتصنيف الجريمة لأي أمر آخر غير الحقيقة بسبب لون البشرة، يعد بمثابة صفعة على الوجه، إنه أمر عنصري".









وتابعت: "إذا كان المجرم عربيًا واستخدم نفس السلاح في نفس متجر وول مارت، يستحيل أن يصمت ترامب ويتعامل مع الأمر علنًا على أنه بسبب مرض عقلي، فأكثر إنسان مختل عقليًا في أمريكًا الآن، هو الرئيس".

وعندما سُئلت بشأن شعورها حول أزمة الهجرة، قالت ريهانا: "ماذا يمكن للمرء أن يقول أو يفعل؟ هل سيجعل ذلك الوضع أفضل؟ الأمر يؤرقني حقًا، فأنا حتى أعجز عن تصديق أن ذلك يحدث فعلًا، أمام عيني، وأمام العالم أجمع، فالأمر لا يتم في الخفاء حتى، ما يحدث وقاحة".

وقالت أيضًا أن كونها تعيش في لندن حاليًا، لا يجعلها بعيدة عما يحدث في أمريكا، وما تشهده من أمور تتعرض لها سيدات وأطفال أو رجال ذوي بشرة سمراء يُقتلون في الشارع.

وبالإضافة إلى الجانب السياسي، تحدثت ريهانا أيضًا عن حبيبها، رجل الأعمال السعودي "حسن جميل"، حيث قالت: "نعم، أواعد حسن، والأمور بيننا تسير على ما يرام وأنا سعيدة".

لم تكشف ريهانا الكثير عن حياتها العاطفية، وسرعان ما انتقلت إلى التحدث عن ألبومها التاسع المُنتظر، حيث قالت: "سيكون مستوحى من موسيقى الريغي، ولكن بطريقة غير تقليدية، فموسيقى الريغي تسري في دمي، مهما ابتعدت أو طال غيابي عن موطن ثقافتي وبيئتي التي نشأت فيها".

ويأتي ذلك، بعدما فاجأت ريهانا معجبيها في شهر سبتمبر الماضي، بأنها ستعتزل الغناء مؤقتًا ولن تطلق أي ألبوم قريبًا، للتركيز على نشاطها في مجال الأزياء ومنتجات التجميل، هذا وقالت للمجلة إنها لن تتوقف أبدًا عن الغناء.

وتعليقًا على رفضها المشاركة لإحياء حفل نهائي الـ "سوبر بول" المقرر في 2 فبراير المقبل، تضامنًا مع اللاعب " كولين كابيرنيك" بسبب الجدل القائم حول ركوع اللاعبين أثناء عرض النشيد الوطني، قالت ريهانا: "لم أستطع فعل ذلك، ولماذا؟ من سيستفيد من ذلك؟ فشعبي لن يستفيد، ولم أستطع السماح بأن يتم استخدامي بهذا الشكل، فهناك أمور داخل تلك المنظمة لا أتفق معها على الإطلاق، ولم أكن أنوي الذهاب على الإطلاق".

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