زواج دان بيلزيريان يصدم الجمهور العربي.. "هيعمل أيه مع جيش المزز"

أحدث الفنان الأرمني ونجم "بلي بوي"، دان بيلزيريان ، حالة من الفوضى والجدل بعد إعلان زواجه من سيدة مجهولة الهوية، رغم أنه عُرف بحبه النساء والقمار.

زواج دان بيلزيريان

والمثير للاستغراب أن الجمهور العربي كان أكثر من يتفاعل مع الموضوع، مُعربين عن صدمتهم ودهشتهم من زواج زير النساء دان بيلزيريان، فهو دائمًا ما يشارك متابعيه الذين يصل عددهم إلى أكثر من 33.3 مليون متابع على موقع "إنستغرام" صورًا ومقاطع فيديو لتواجده مع نساء حسناوات في غرف النوم وطائراته الخاصة أوالمسابح.

وانهالت التعليقات وتصدر اسم دان قائمة الأعلى تداولًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، فكتب أحد المستخدمين العرب: "حتى دان بيلزيريان تزوج انت وش عذرك.؟".

وأضاف آخر: "دان بيلزيريان اتجوز؟! يا عزوبية يا اللي بتنهاري😁🤷 هنشوف هيعمل أيه مع جيش المزز بعد الجواز".

وعلَّق آخر ساخرًا: "ربنا هدى العاصي دان بيلزيريان يا جدعان، ربنا يعدي الموجة دي على خير".

من جهة أخرى، شكك أحدهم بزواج دان، وعلَّق: "توقعي الشخصي.. العروسة مش لابسة أبيض دي غالبا بدلة إشبين فعلا ودي غالبا المشية اللي بيعملها البرايدزميدز والجروومزمين قبل ما العروسة تطلع.. دان بيلزيريان لو كان بيتجوز فعلا كان فشخ الدنيا بهرجة واحنا ماشفناش غير الصورة دي.. طبعا ده كله ممكن يبقى اي كلام بس أظن".







من هو دان دان بيلزيريان ؟

الجدير بالإشارة إلى أن دان بيلزيريان من مواليد 7 ديسمبر 1980، أي يبلغ من العمر 42 عامًا، وقد توفيت نصف عائلته خلال الإبادة الجماعية للأرمن، ليتلحق بعدها في برنامج التدريب البحرية الاميركية في عام 2000، لكنه فصل بعد اتهامه بالتحرش بموظفة، حينها تحوَل إلى تجارة الأسلحة، وقد أشيع أنه دخل إحدى الجامعات برشاش متعدد.

وقد عرف دان بأسلوب حياته المثير للجدل، وتفاخره الدائم بثروته الهائلة، وسياراته الفارهة، وعقاراته الضخمة، وسهراته المليئة بالنساء، وليالي القمار التي كان يربح بها الملايين، فثروته تبلغ 50 مليون دولار.

ويطلق على دان لقب "عبقري القمار"، ففي إحدى المرات فاز بـ10 ملايين دولار في لعبة "بولة بوكر"، وحين استلامه الأموال توجَّه مباشرة لشراء قصر على قمة جبل.

من جهة أخرى، شارك دان في العديد من الأعمال السينمائية من بينها "Cat Run 2"، War Dogs، Olympus Has Fallen، كما حصل على العديد من الجوائز العالمية.

ولم تتوقف مسيرة دان عند مجال التمثيل والقمار، بل انخرط أيضًا في المجال السياسي، ورشح نفسه كرئيس لدولة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2016.

