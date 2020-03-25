زوجة كيفن هارت تعلن حملها بصورة شبه عارية.. لكن هل نسيت خيانته لها!

أعلنت زوجة النجم العالمي "كيفن هارت" خبر حملها بمولودها الثاني عبر نشر صورة مُثيرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت "إنيكو" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها باللونين الأسود والأبيض تظهر فيها شبه عارية مُستعرضةً تكوُّر بطنها، حيث ارتدت فتستانًا من الشيفون الشفاف المطرَّز بزخارف حول بطنها، بينما غطَّت صدرها بكلتا ذراعيها، وكتبت: "الطفل رقم 2.. وسط ما يجري هنا، نعد النعم ونشعر بالامتنان.. قريبًا سنصبح عائلة مكونة من ستة أشخاص".



وأعاد "كيفن" نشر الصورة عبر حسابه الشخصي، وأرفقها بمجموعة من الهاشتاغ مثل "عش، أحب، اضحك".

يذكر أن الثنائي أنجبا أول مولود لهما "كينزو" عام 2017، ولدى "كيفن" طفلان من زوجته السابقة "توري هارت" التي تزوجها عام 2003، لكن انتهت علاقتهما عام 2011.

ويجدر الإشارة إلى أن خلال فترة حمل "إنيكو" بمولدها الأول أقدم "كيفن" على خيانتها، حيث تورط بفضيحة ابتزاز جنسي بشأن نشر شريط جنسي له يقوم بعلاقة مع "مونتيا" في غرفة فندقية في لاس فيغاس، حيث كانت زوجته آنذاك حاملا في شهرها الثامن، ما دفع النجم لنشر اعتذار علني لزوجته.