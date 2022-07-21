زوجة نجم تركي تفضح معاملته لها.. عنفها هي وأولادها

بعد وقت قصير من إنهاء علاقته التي استمرت 8 سنوات مع فايزة تشيبا ، كان زواج الممثل التركي قدسي و سيبل أولكر في الحادي عشر من شهر مارس 2021 كمفاجأة لمتابعيه.

لكن يبدو أن علاقتهما انتهت بمنشور مثير للجدل شاركته سيال أولكر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، تكشف من خلاله تعرضها للتعنيف من قبل قدسي رغم مرور ما يقرب العام على زواجها.

وكتبت سيبال عبر حسابها: "سأشرح جميع العنف والتلاعب النفسي الذي مارسه قدسي علي انا وعلى أطفالي لسنة كاملة واحدة تلو الأخرى حين يأتي الوقت المناسب. وكل ما أريد قوله هو ألا تنخدعوا بممثليكم المفضلين، لأن لهم لديهم وجوه مختلفة في الواقع تختفي تحت الأقنعة."





ولم يصدر بعد أي تعليق عن قدسي، نجم مسلسل "نبض الحياة" Doktorlar ، حتى اللحظة، لكنه ألغى متابعة حسابها في إنستغرام، وبادرت هي الأخرى باتخاذ ذات الخطوة.

ومن الواضح أن سيبل أولكر ليست الوحيدة التي عاشت أيام صعبة مع قدسي، فحينما انفصلت فايزة تشيبا عنه بعد علاقة استمرت لثماني سنوات، شاركت عبر حسابها على مواقع التواصل، منشور تعلن من خلاله انفصالها، جاء فيه: ""لقد انفصلت عن قدسي، ولا أريد حتى أن يذكر اسمي في نفس الجملة مع اسمه في المستقبل، وأود أن أشكر الصحافة مقدمًا على الاحترام الذي سيظهرونه بشأن هذه القضية ".

وأشير في ذلك الوقت أن انفصالهما جاء بعد إقدام قدسي على خيانتها مع سيبال أولكر، والدة الممثل بويراز آر الذي اشتهر في مسلسل في مسلسل "اسمي ملك".

