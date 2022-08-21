دخول مستشفى وضيوف يرفضون الحضور.. أحداث غير متوقعة قبل حفل زفاف الثنائي "بينيفر"

تستعد النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" وزوجها النجم الهوليوودي الشهير "بين أفليك" لإقامة حفل زفاف ضخم لمدة ثلاثة أيام خلال نهاية هذا الأسبوع.

تفاصيل حفل زفاف بين أفليك وجينيفر لوبيز

تجري الاستعدادات لإقامة حفل زفاف ضخم للنجمة الهوليوودية "جينيفر لوبيز" و النجم "بين أفليك" والذي سيقام خلال عطلة نهاية الأسبوع في ولاية جورجينا.

وسيمتد حفل الزفاف الضخم لمدة ثلاثة أيام وذلك بحضور عدد كبير من نجوم ومشاهير هوليوود وعائلة النجمين وأطفالهما، وذلك بعد شهر واحد فقط من حفلهما الصغير في لاس فيغاس.

أحداث غير متوقّعة قبل حفل الزفاف المرتقب

كشف تقرير اخباري بأن هناك سيارة اسعاف غادرت منزل بين أفليك في جورجيا يوم الجمعة الماضية، حيث تبيّن فيما بعد بأن والدة النجم الهوليوودي الشهير هي التي نُقلت للمستشفى.

وكانت والدة بين أفليك قد تعرّضت للسقوط وأصيبت ساقها ونُقلت بسيارة الاسعاف للمستشفى حيث تقيم هناك لعلاج ساقها بشكل جيّد قبل حفل الزفاف الضخم.

وشوهد الثنائي "بينيفر" وهما يغادران المستشفى المحلّي وبينما كانت جينيفر لوبيز تمشي جنب الى جنب مع زوجها بين كانت والدته تُدفع على الكرسي المتحرك من قبل أحد الممرضين.

Jennifer Lopez and Ben Affleck are seen at Savannah hospital after his mom fell off a dock and cutting her leg (August 19, 2022) pic.twitter.com/PHRgrZnFDA — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 19, 2022

جينيفر غارنر ترفض حضور حفل الزفاف

كشفت مصادر مقربة من بين أفليك بأن النجم الهوليوودي الشهير قام بدعوة زوجته السابقة النجمة "جينيفر غارنر" الى حفل زفافه من جينيفر لوبيز، لكن غارنر رفضت الدعوة ورفضت الحضور.

وأوضحت جينيفر غارنر بأن سبب عدم حضورها بأنه سيكون لديها عمل مهم في تكساس ولكنها تمنت للزوجين حياة جميلة ودعمت وجود أطفالها هناك.