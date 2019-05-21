زيارة ملكية لحديقة كيت السريّة.. وهذا ما قالته الملكة!

حصلت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون على الموافقة الملكية لحديقتها السرية، التي تودّ المشاركة بها في معرض تشيلسي للزهور، حيث زارت الملكة كيت في حديقتها وأثنت عليها بقولها: "إنها مرتبة جداً".

استقبلت كيت الملكة بحرارة وقبلات، وكذلك فعل حفيدها دوق كامبريدج، وبينما كانت الملكة تقترب من الثنائي، قالت جلالتها: "جميعكم تبدون مرتبون للغاية"، حيث ظهرت كيت بإطلالة أنيقة طبيعية تتناسب مع مكانها، وهي ترتدي فستان ماكسي بتوقيع Erdem، باللون الابيض المطبوع بالزهور السوداء، كما نسّقت معه حذاء صيفي من القش، أما الأمير ويليام فقد كان يرتدي بذلة سوداء أنيقة.

وبينما كانت كيت تسير في جولة في الحديقة مع الملكة، حيث كانت تشير إلى المخططات، والجداول، بالإضافة إلى الطحالب والعصي التي تم جمعها لوضعها في الحديقة، كان الأمير ويليام يجلس خلفهم مبتسماً بفخر، حيث ترك زوجته تأخذ زمام الامور.

وانضم إلى الضيوف الملكيين صوفي كونتيس، التي لم تستطع إمساك نفسها لاستكشاف منزل الشجرة، وتسلّق السلم الخشبي على الرغم من ارتدائها حذاء بكعب عالٍ، نسّقته مع فستان أخضر مطبوع عليه ورود بيضاء.

وخلال وقت لاحق تبادلت كيت مع الملكة حديثاً، حول الحديقة، كما شملت على بعض ذكريات الطفولة لدى الملكة، وقبل مغادرتها علّقت الملكة: "مثيرة جداً للإهتمام"، فأجابتها كيت: "شكراً جزيلاً لك يا صاحبة الجلالة، سنراك لاحقاً"، ويعتقد أنها المرة الأولى التي تشارك فيها الملكة شخصياً في عرض تشيلسي للزهور، رغم أنها تزور المعرض في كل عام.

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