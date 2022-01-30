سبب صادم وراء وفاة النجمة "جوردان كشمير".. وعائلتها تطلب المساعدة

أعلنت مصادر قريبة عن وفاة النجمة الامريكية "جوردان كشمير" عن عمر يناهز 26 عاماً وذلك في ظروف غامضة منذ عدة أيام.

سبب صادم وراء وفاة جوردان كشمير

كشفت عائلة النجمة الأمريكية الراحلة "جوردان كشمير" أن السبب الحقيقي وراء وفاة ابنتهم بعد معركة طويلة مع ادمان المخدرات، حيث أنها خسرت معركتها مع الإدمان.

وعانت جوردان من الإدمان بعد أربعة أشهر من وفاة خطيبها ووالد طفلتها البالغة من العمر ستة أشهر بسبب الادمان أيضاً، وكشفت عائلتها عن محاولتها الانتحار في وقت سابق.

وتحدّثت عائلتها بان معاناة جوردان مع الادمان كانت شاقة وصعبة للغاية وطويلة جدًا، فقالت عائلتها: "الادمان ابتلاء صعب يصيب العديد من العائلات، وفقدت جوردان خطيبها بسبب الادمان والآن فقدت نفسها".

عائلة جوردان كشمير تطلب الدعم

بعد أيام قليلة من خبر وفاة جوردان كشمير أنشأت عائلتها حساب لجمع التبرّعات والمطالبة بالدعم والمساعدة لابنة جوردان البالغة من العمر ستة اشهر فقط.

وناشدت عائلتها التبرّع بالمساعدة في تكاليف الجنازة ونفقات ابنتها التي أصبحت الات في رعاية جدتها حيث أن جوردان وقعّت على حقوق الحضانة لجدتها قبل فترة من وفاتها

وكانت وفاة النجمة الشابة بعمر الـ 26 قد أثارت حالة من الحزن والصدمة بين الجمهور ورواد السوشال ميديا ولم يتم الكشف عن أسباب الوفاة في حينها، الا أن عائلة الفنانة الراحلة خرجت مؤخرًا للحديث عن وفاتها وكشف التفاصيل