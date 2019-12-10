سلمى حايك تحاول سرقة شركة تيفاني وروز بيرن في الفيلم الجديد "Like A Boss"..شاهدوا ماذا حدث!

أحداث مشوّقة تنتظر الجمهور في الفيلم الكوميدي الجديد "Like A Boss" والذي تم طرح البرومو الدعائي الخاص به مؤخرًا عبر موقع يوتيوب، وهو من بطولة النجمة سلمى حايك وتيفاني هاديش وروز بيرن.

وتدور أحداث الفيلم في إطار مشوّق وكوميدي، حيث يتعاون كل من تيفاني هاديش وروز بيرن مع بعضهما للوقوف في وجه سلمى حايك التي تؤدي دور مستثمر يحاول الاستحواذ على مركز التجميل الخاص بهما.

وتبدأ القصة بظهور "ميا كارتر" التي تؤدي شخصيتها الممثلة تيفاني هاديش بصحبة صديقتها "ميل بيج" التي تقوم بدورها روز بيرن، خلال حضورهما احتفالية خاصة بولادة أحد الأطفال، وبما أنهما تمتلكان مركز للتجميل فكانت هديتهما طقم مكون من المكياج المصنع من قبل شركتهما.

ومع تسلسل الأحداث يتبين أن ميا وميل تتعرضان لضائقة مالية في شركة التجميل خاصتهما، وهنا تظهر سلمى حايك التي تعرض عليهما استثمار بقيمة مليون دولار أميركي، ولكن يتبين لهما فيما بعد أنها تحاول الاستحواذ على الشركة بشكل كامل وليس الاستثمار فيها وحسب، لتبدأ المواجهة والأحداث الكوميدية بين الطرفين في الفيلم المنتظر.

وفيلم "Like A Boss"، يشارك فيه أيضًا كل من جينيفر كوليدج، آري جاينور، ناتاشا روثويل، جيسيكا كلير وكاران سوني، وهو من إخراج ميغيل آرتيتا، وسيبدأ عرضه في السينما في الـ10 من يناير لعام 2020.

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