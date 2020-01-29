سيلفستر ستالون بمظهر جديد.. والمتابعون يعلّقون "تبدو بطلاً ماكراً"

نشر النجم "سيلفستر ستالون" يوم أمس الثلاثاء مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على انستغرام أعلن فيه عن شعاره "استمر في اللكم" كما أظهر إطلالته الجديدة.

وكشف النجم البالغ من العمر 73 عاماً مظهره الجديد حيث كان الشيب يغزو رأسه ويبو أنه لم يغيّر لونه إلى الأسود منذ فترة.

وشوهد سيلفستر وهو يتحدث في الجزء الخلفي لسيارته بينما كان يظهر يده قابضة ويقول: "استمر في اللكم يا صديقي استمر في اللكم"، كما شارك عبارة تحفيزية إلى جانب الفيديو بقوله: "أحياناً أستيقظ وأشعر أنني لا أفعل شيئاً أسترخي فقط وإذا قال أي شخص شيئاً مختلفاً فهو كاذب إنها طبيعة إنسانية".

وسارع المتابعون للتعليق على المظهر الجديد لسيلفستر حيث قال أحدهم: "ليس من السهل أن تعيش طويلاً مع الشهرة والقوة فخور بك بالشعر الرمادي".

وأضاف آخر: "تبدو مذهلاً كالثعلب الماكر"، وتابع ثالث: "كن رمادياً يا صديقي كن رمادياً أنت تبدو بطلاً رائعاً ".

في الأسابيع القليلة الماضية رُصد سيلفستر برفقة زوجته جينفر فلافين وهما يتوّجهان لتناول العشاء في ويست هوليوود حيث بدا وقتها كأنه في بداية ترك شعره ليصبح ابيض.

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