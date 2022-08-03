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سيلينا غوميز تعيد إحياء فيلم Working Girl .. اليك التفاصيل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 03 آب / أغسطس 2022 - 07:54
سيلينا غوميز
سيلينا غوميز

حقق  الفيلم الهوليوودي الشهير Working Girl الذي عرض في عام 1988  نجاحًا كبيرا في تلك الفترة من عرضه، حيث يعتبر واحد من أهم الأعمال السينمائية

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وفي خطوة مفاجئة وصادمة للجمهور قامت استوديوهات 20th Century Studios بالإعلان عن استعدادها لإحياء الفيلم الدرامي الشهير وتقديم نسخة جديدة منه.

Working Girl

Working Girl في نسخة جديدة 

وستقدّم شركة الإنتاج والاستوديوهات النسخة الجديدة من الفيلم الأيقوني، من خلال تفاصيل جديدة وأبرز نجوم هوليوود، مع اعتماد ديكورات حديثة تناسب الفترة الحالية.

وفي خبر سار كشفت شركة الإنتاج عن مشاركة النجمة العالمية "سيلينا غوميز" في النسخة الجديدة، بالرغم من أنه لم يتم الاستقرار على الأبطال بشكل نهائي ولم يتم وضع التفاصيل النهائية للعمل للبدء بتصويره إلا أن اسم غوميز ورد في الترشيحات الخاصة بالنسخة الجديدة من العمل

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نبذة عن فيلم Working Girl

حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه عام 1988 حيث حصد على أكثر من 100 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي منذ بداية عرضه.

كما حصل الفيلم على ترشيحات عديدة للجوائز منها جائزة الأوسكار كأفضل فيلم وأفضل مخرج وهو المخرج مايك نيكولز وكان الفيلم من بطولة أليك بالدوين وميلاني غريفيث وهاريسون فورد.

قصة فيلم Working Girl

وتدور أحداث قصة فيلم Working Girl حول سكرتيرة تدعى تيس طموحة وتستغل غياب مديرتها لتحلّ محلها وتقوم بصفقات كبيرة جداً مع مستثمر من أجل تغيير حياتها وتصبح سيدة أعمال ولكن الأمور تنقلب رأساً على عقب عند عودة مديرتها.

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