سيلينا غوميز تحذف جاستن بيبر نهائيًا من حياتها.. إليك الدليل

يبدو أن النجمة الأمريكية الشابة "سيلينا غوميز" سئمت من الحب القديم، وتوَّد التخلص من كافة الأشياء التي تعيد إلى ذاكرتها لحظات من الماضي، ونعني هنا حبيبها السابق المغني الكندي "جاستن بيبر".

قررت "سيلينا غوميز"، البالغة من العمر 26 عامًا، حذف آخر صورة لـ"جاستن بيبر" من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نشرتها في أوكتوبر عام 2017، وهي صورة تظهر فيها مستلقية وقدميها إلى الأعلى بينما اصبع يدها يغطي فمها الضاحك، وعلى جبينها وضعت صورة فوتوغرافية يبدو أنها لـ"جاستن" يقوم بذات الحركة.

وأرفقتها بتعليق، جاء فيه: "الأول من مارس عام 1994، ولد شخص رائع أعرفه."

يذكر أن "سيلينا" عادت مجددًا لـ"بيبر" في شهر أكتوبر عام 2017، بعد انفصالها عن حبيبها مغني البوب "ذا ويكند" بعد علاقة دامت 10 أشهر، لكنهما انفصلا مجددًا، وبعد عدة أشهر تزوَّج "جاستن" حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين".