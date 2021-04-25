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سيلينا غوميز تستبدل إطلالتها السوداء بأخرى شقراء.. والمعجبين مندهشين!

منشور 25 نيسان / أبريل 2021 - 10:49
سيلينا غوميز
سيلينا غوميز

بدت النجمة "سيلينا غوميز" كأنها شخص مختلف تماماً في صورة جديدة نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، تتباهى فيها بلون شعرها الجديد.

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وظهرت سيلينا بمظهر غير معروف حيث استبدلت لون شعرها البني الداكن بآخر أشقر بلاتيني ولكن المعجبين تفاجأوا بهذا التبديل الكبير.

ونشرت سيلينا صورة وهي ترتدي تيشيرت أبيض مطبوع عليه بعض الصور، حيث ظهرت بشعرها الاشقر البلاتيني بينما لم تتزيّن بأي مكياج على وجهها.

 

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وانتقل الآلاف من المعجبين إلى التعليقات على المنشور حيث قال أحدهم: "هل هذه سيلينا؟"، ورداً على مظهرها الأشقر أطلق عليها لقب: "Blondlena".

وترويجاً لمجموعتها الخاصة من مستحضرات التجميل، علّقت على الصورة: "مظهر جديد أحتاج إلى اختيار أحمر شفاه وظلال أحمر خدود جديدة من Rare Beauty الآن".

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