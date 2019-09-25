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سيلينا غوميز تعتنق الإسلام وترتدي الحجاب في تركيا.. شاهد الصور!

منشور 25 أيلول / سبتمبر 2019 - 12:49
سيلينا غوميز
سيلينا غوميز

يلجأ العديدون لبرنامج تعديل الصور "فوتوشوب"، إلّا أن بعض مسؤولي التسويق في تركيا تمادوا قليلًا في استخدام مهاراتهم على وجه المغنية الأمريكية "سيلينا غوميز".

على لوحةإعلانية في بلدة تالاس بوسط تركيا، تظهر "سيلينا غوميز" مُرتديةً حجابًا ورديًا وتقف إلى جانب ثلاثة طلاب آخرين، وبالتأكيد لا يمكننا تصديق ذلك وخاصة أنها لم تشارك متابعيها عبر حساباتها الرسمية أي معلومات حول الإعلان الترويجي لإحدى الجامعيات.


 

ورغم أن الكثيرون لم يصدقوا تعاون "غوميز" مع الجامعة من أجل جلسة تصوير بالحجاب، إلّا أن بعض رواد مواقع التواصل وقعوا في الفخ، فعلَّق أحد المستخدمين: "بعد فترة صمت طويلة، الآنسة غوميز قررت اعتناق الإسلام وارتداء الحجاب، وارتياد جامعة في تركيا..الموسيقى حرام، نحن فخورون بك".

ويبدو أن مسؤولي التسويق الأتراك مهووسون بجمال "غوميز" حيث ظهرت صورها على العديد من اللوحات الإعلانية والملصقات سابقًا، فقد علِّقت صورتها وهي تُعانق صديقتها "ديمي لوفاتو" على بوابة سكن خاصة بالفتيات.

 

 

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