سيلينا غوميز تعتنق الإسلام وترتدي الحجاب في تركيا.. شاهد الصور!

يلجأ العديدون لبرنامج تعديل الصور "فوتوشوب"، إلّا أن بعض مسؤولي التسويق في تركيا تمادوا قليلًا في استخدام مهاراتهم على وجه المغنية الأمريكية "سيلينا غوميز".

على لوحةإعلانية في بلدة تالاس بوسط تركيا، تظهر "سيلينا غوميز" مُرتديةً حجابًا ورديًا وتقف إلى جانب ثلاثة طلاب آخرين، وبالتأكيد لا يمكننا تصديق ذلك وخاصة أنها لم تشارك متابعيها عبر حساباتها الرسمية أي معلومات حول الإعلان الترويجي لإحدى الجامعيات.





ورغم أن الكثيرون لم يصدقوا تعاون "غوميز" مع الجامعة من أجل جلسة تصوير بالحجاب، إلّا أن بعض رواد مواقع التواصل وقعوا في الفخ، فعلَّق أحد المستخدمين: "بعد فترة صمت طويلة، الآنسة غوميز قررت اعتناق الإسلام وارتداء الحجاب، وارتياد جامعة في تركيا..الموسيقى حرام، نحن فخورون بك".

After a long time of being silent, miss @selenagomez decided to be a Muslim and wear hijab and going to college in Turkey 😍 msuic is haram so sg2 wont be released 😢 we are proud of her 💞 pic.twitter.com/6SISBDD8yE — in a rem sleep 🌠 (@selthedangerous) September 22, 2019

ويبدو أن مسؤولي التسويق الأتراك مهووسون بجمال "غوميز" حيث ظهرت صورها على العديد من اللوحات الإعلانية والملصقات سابقًا، فقد علِّقت صورتها وهي تُعانق صديقتها "ديمي لوفاتو" على بوابة سكن خاصة بالفتيات.