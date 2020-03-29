سيلينا غوميز تعجب بصورة عارية لجاستن بيبر.. وأخرى تعود لعام 2018!

بالرغم من مرور عامين على انفصال المغني الكندي "جاستن بيبر" والنجمة الأمريكية "سيلينا غوميز"، لكن يبدو أن الأخيرة لا تزال تفكر بحبيبها السابق رغم زواجه من عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين.

لاحظ معجبو "سيلينا غوميز" أن نجمتهم أعجبت بصورتين تعودان لـ"جاستن بيبر" عبر موقع "إنستغرام"، أحدهما صورة التقط لهما أثناء تواجدهما في حفل زفاف والده في جامايكا تعود لشهر فبراير من عام 2018، بالإضافة إلى صورة "بيبر" عاري الصدر مُستعرضًا وشم صدره.



ومن الواضح أن "غوميز" وضعت الإعجابين عن طريق الخطأ، فقد لاحظ متابعوها أنها أزالت إعجابها على إحدى الصور.

وفي وقت سابق، تحدَّثت "غوميز" عن ما تعلمته من علاقتها بـ"بيبر" وانفصاله عنه خلال لقاء لها مع NPR في يناير الماضي، وقالت: "كنت امتلك شيئًا جميلًا ولن أنكر أنه كان كذلك.. كان الأمر صعبًا ومسرورة علىى انتهائه".

وتابعت: "وأشعر أن أغنيتي Lose You to Love Me طريقة رائعة لقول أن الأمر انتهى، وأنا اتفهم ذلك، واحترمه، وأنا هنا أخطو في فصل آخر جديد".

وحينما سئلت "غوميز"حول أن تجاوز انفصالها كان واحدًا من أصعب ما مرت به في حياتها، أجابت: "لا، لأنني وجدت القوة فيه.. من الخطر أن تظل في عقلية الضحية، وأنا لا أحاول أن أكون قليلة الاحترام، لكن أشعر أنني كنت ضحية لإساءة معينة ".



وتابعت النجمة مًجيبةً على السؤال حول إذا ما كانت الإساءة التي تعرضت لها إساءة عاطفية، قائلةً: "نعم، وأعتقد أن هذا شيء اضطررت إلى إيجاد طريقة لفهمه كشخص بالغ. وتوجب عليَّ استيعاب الخيارات التي كنت أتخذها. وبقدر ما لا أريد بالتأكيد قضاء بقية حياتي في الحديث عن هذا، فأنا فخورة حقًا أن أقول أنني أقوى أكثر من أي يوم مضى، ولقد وجدت طريقة للتغلب على كل شيء والمضي بفخر."

وفي وقت سابق، كشف "جاستن بيبر" أن النجومية التي حققها وهو فتى تسببت بإصابته بالاكتئاب وفقدانه للتواضع، ما أدى إلى تعاطيه المخدرات وإلى شعوره بالامتعاض وعدم احترام النساء والغضب، وكتب مُضيفًا: "أصبحت بعيداً عن جميع الذين يحبونني وكنت اختبئ وراء الشخص الذي أصبحت".

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