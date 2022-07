سيلينا غوميز تكشف عن مثليتها وتقع في حب هذه النجمة الشهيرة

أصدرت النجمة الهوليوودية الشهيرة "سيلينا غوميز" أول أعمالها التلفزيونية، حيث جسّدت دور البطولة في المسلسل الشهير بجزءه الأول Only Murderers in The Building.

ولاقى الموسم الاول من المسلسل نجاح كبير عند عرضه على منصة "هولو" الالكترونية" حيث تم إصدار الجزء الثاني منه على المنصة نفسها خلال هذا الصيف 2022

سيلينا غوميز مثليّة في أحدث أعمالها

وتبيّن في تفاصيل المسلسل بأن سيلينا غوميز ستجسّد شخصية الفتاة المثلية والتي ستقع في غرام صديقتها أليس والتي ستجّسد شخصيتها النجمة العالمية "كارا ديفيلين" والتي تُعرف بأنها مثلية الجنس في الأصل

ويبدو واضحاً بان هذا الدور الجديد لسيلينا غوميز سيثير جدلاً لدى الجمهور سيلينا الواسع خاصة أن الدور قد يتطلب بعض المشاهد الرومانسية التي ستجمعها بالفنانة كارا ديفيلين التي هي مثلية

فيما ابدى عدد كبير من الجمهور حماستهم في انتظار هذا الدور الجديد على النجمة العالمية مؤكدين انها ستقدم دور مميز والمسلسل من بطولة ستيف مارتن ومارتن شورت بالإضافة الى سيلينا غوميز وكارا ديفيلين.

نبذة عن قصة المسلسل

تدور احداث هذا العمل الذي يحمل طابع كوميدي حول ثلاثة أشخاص يسكنون في عمارة واحدة، واللافت ان هؤلاء الاشخاص يجمعهم شغف التحقيق والفضول وحب الجريمة ليجدوا نفسهم امام جريمة مثيرة للجدل وسط بعض الاحداث الكوميدية

ويسخّر الثلاثة طاقاتهم وكل وقتهم من أجل معرفة القاتل ولك لغز هذه الجريمة وسط العديد من الأحداث والتطورات في قالب مميز وحقق الجزء الأول من العمل نجاحًا كبيرًا

أبطال مسلسل Only Murderers in The Building

سيلينا جوميز في دور مابل

ستيف مارتن في دور تشارلز

مارتن شورت في دور أوليفر

آرون دومينجيز وشخصية أوسكار

فانيسا اسبيلاجاف ي دور أورسلا

ريان بروسارد في دور ويل

مايكل سيريل كريتون في دور هوارد

جينا يي

ليليان كارسون

أوليفيا ريس

إستيبان بينيتو

أدينا فيرسون

يُشار إلى ان اسم كارا ديفيلين كان قد ورد في قضية جوني ديب وآمبر هيرد بعد الكشف عن خيانة الأخيرة لزوجها مع كارا ديفيلين ورصد صور رومانسية لهما تكشف عن تبادلهما القبلات في المصعد وذلك خلال فترة زواج هيرد من جوني ديب