سيلينا غوميز ترتدي عقد بمليون دولار.. وتخلع حذائها في حفل جوائز SAG

تألقت النجمة العالمية "سيلينا غوميز" خلال حفل توزيع جوائز SAG بدورته الـ 28 الذي أقيم يوم أمس الأحد الموافق 27 فبراير، حيث أقيم الحفل السنة الماضية أقيم افتراضيًا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

إطلالة سيلينا غوميز وعقدها الذي يقدر بمليون دولار

تألَّقت سيلينا غوميز غوميز مُرتديةً فستانًا مخمليًا أسود اللون أنيق جاء بقصة حورية البحر، وصممت أكمامه المنتفخة بطريقة منحتها لمسة دراماتيكية، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر معقودة إلى الخلف، لكن ما لفت الأنظار إليها العقد الألماسي الذي زيَّن عنقها من بولغاري والذي بلغ قيمته مليون دولار أمريكي.

سيلينا غوميز تتخلّى عن حذائها في الحفل

ظهرت النجمة العالمية الشهيرة على منصة توزيع الجوائز حيث قدّم لها النجم العالمي مارتن شورت جائزة أفضل ممثلة داعمة لدور رئيسي.

ويبدو واضحاً أن النجمة الشابة لم تكن بحاجة إلى كعبها العالي من دار الأزياء العالمية كريستيان لوبوتان لتتصدر وتتألق خلال حفل توزيع جوائز SAG، حيث فاجأت المشاهدين عند صعودها للمسرح خلعها للحذاء وظهورها حافية القدمين.

وتخلّت النجمة البالغة من العمر 29 عاماً عن حذائها وصعدت للمسرح للحصول على جائزة أفضل ممثلة داعمة في دورها في فيلم West Side Story star Ariana DeBose.

ردة فعل المعجبين على اطلالة سيلينا غوميز

انتقل المعجبون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة تعليقاتهم حول عدم ارتداء الفنانة العالمية الشابة للحذاء، فعلّق احدهم: "سيلينا غوميز حافية القديمن هو أفضل جزء لدي في SAGAwards حتى الآن!".

وأضاف آخر: "إن تقدّم سيلينا للحصول على الجائزة وهي حافية القدمين هو أفضل شيء حصل لسيلينا".