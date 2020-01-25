سيينا ميلر ترتدي خاتم من الألماس.. هل ستتزوج حبيبها الذي يصغرها بعشرة أعوام؟

أُثيرت شائعات خطوبة النجمة "سيينا ميلر" مع وكيلها الفني لوكاس زويرنر في وقت سابق من هذا الشهر حين شوهدت وهي ترتدي خاتماً من الألماس.

وواصلت النجمة البالغة من العمر 38 عاماً تباهيها بخاتمها الألماس وذلك خلال ظهورها في برنامج Variety Studio في بارك سيتي يوم أمس الجمعة.

وظهرت سيينا بإطلالة انيقة ومريحة فاختارت بلوزة من الصوف الأسود الذي نسّقته مع تنورة من الصوف أيضاُ لكن باللون الأبيض والتي جاءت بقصة ملتفة كما نسّقت معه حذاء اسود مسطح.

ويأتي ظهورها هذا بعدما أشيع خبر خطوبتها من وكيل أعمالها الذي يبلغ من العمر 29 عاماً حيث شوهدت في نيويورك وهي ترتدي خاتماً من الالماس مطلع هذا الشهر.

ورفضت سيينا التعليق على هذه الشائعات عند التواصل معها فلم تؤكد ولم تنفي الخبر.

وخلالا وقت سابق كانت سيينا قد تحدّثت حول فكرة الزواج وأنها منفتحة لها فقالت: "نعم أحب أن أنجب المزيد من الأطفال أنا أحب ابنتي وأعتقد أني منفتحة على الزواج".

ويشار إلى أن سيينا كانت مخطوبة سابقاً لتوم سترويدج لمدة أربع سنوات إلا أنها انفصلت عنه عام 2015 حيث كان لها ابنة منه تبلغ من العمر 7 سنوات.

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