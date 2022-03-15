شاكيرا ترفض الزواج من حبيبها بيكيه.. وتصف نفسها بالفاكهة المحرمة!

أثارت العلاقة الرومانسية بين المغنية شاكيرا ولاعب كرة القدم الاسباني "جيرارد بيكيه" جدلاً كبيراً على مرّ السنوات السابقة، خاصة بعدما أنجبت منه طفليها.

وكان السبب وراء جعل علاقتهما مثيرة للجدل هو أن النجمة العالمية تكبر بيكي بعشرة أعوام، لكن علاقتهما لم تشهد أي اضطرابات أو مشاكل تُذكر وتعد من أكثر العلاقات استقرار.

ولكن تصدّرت النجمة "شاكيرا" مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بعد تصريحاتها حول السبب الحقيقي وراء تأخّرها من الزواج بجيرارد بيكيه بالرغم من وجود أطفال.

وخلال مقابلة لها عبر برودكاست كشفت النجمة الكولومبية أن السبب الحقيقي وراء تأخّر زواجها الذي ينتظره الملايين من المتابعين حول العالم هو أنها تخاف الزواج.

وقالت شاكيرا خلال المقابلة: "إن السبب الحقيقي هو أنني اخاف من فكرة الزواج فلا أريد أن يتوقّف عن رؤيتي كحبيبته"، وأضافت: "إن هذا الشيء مثل الفاكهة المحرّمة فانا أفضّل ان اجعله دائماً يقظاً، وأعتقد أن كل شيء يعتمد على سلوكه".

اما حول خلافاتهما فقد صرّحت شاكيرا بقولها: "إن هناك العديد من الخلافات وأغلبها تكون حول اختلاف وجهات النظر حول موضوع الزواج فهو يريد الزواج والاستقرار بينما أخشى على الإقدام أنا على هذه الخطوة".

علاقة شاكيرا وجيرارد بيكيه

بقيت علاقة المغنية شاكير واللاعب الاسباني "جيرارد بيكيه" لمدة اثنى عشر عاماً وذلك بعد ان التقيا معاً في كأس العالم في جنوب افريقيا عام 2010 وأنجبا طفلين وهما ساشا وميلان.