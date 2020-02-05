شانين دوهيرتي تعلن عن خبر حزين.. وتعلّق" أفضّل أن يسمع الناس مني"!

كشفت النجمة الأمريكية "شانين دوهيرتي" انها أُصيبت بسرطان الثدي في عام 2015 ولكن بعد عامين من تشخيصها كشفت بأنها تعالجت بالكيماوي وشعرت بأن صحتها رائعة.

وفي حديث لها مع برنامج Good Morning American يوم أمس الثلاثاء صرّحت شانين بان المرض قد عاد إليها وهو في المرحلة الرابعة فقالت: "أنا في المرحلة الرابعة، لقد عاد السرطان إليّ"، وأضافت: "أفضّل أن يسمع الناس مني".

COMING UP: AN ABC NEWS EXCLUSIVE: @dohertyshannen opens up about her brave fight as she faces a personal crisis. pic.twitter.com/N6vPlGaQ4v — Good Morning America (@GMA) February 4, 2020

وحاولت شانين توثيق معركتها مع السرطان عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشرت مقطع فيديو خاص لها وهي تمارس الرياضة بجانب عبارة "قاتلة السرطان".

وأما عند وفاة زميلها النجم "لوك بيري" البالغ من العمر 52 عاماً بعد إصابته بجلطة علّقت شانين على وفاته بقولها: "من الغريب لي أن أُشخّص بالسرطان ويموت من هو بحالة جيدة اولاً، لقد كان شيئاً صادماً للغاية".

واعترفت شانين سابقاً بانها احتفظت بتشخيصها بمرض السرطان لنفسها في البداية فهي كانت تريد إثبات بأنها لا تزال قادرة على العمل، كما اكّدت بأن ردة فعلها الأولى هي دائماً القلق بشأن كيف تخبر والدتها وزوجها.

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