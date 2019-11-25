شاهد أغرب إطلالات حفل جوائز الموسيقى الأمريكية.. ونجمة تجسِّد شخصية "غالادريال" المتمردَّة

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز American Music Awards ليلة أمس الأحد على مسرح ميكروسوفت في مدية لوس أنجلوس".

وتفوّقت الإطلالات الموفّقة على الإطلالات القبيحة، حيث اصطفّت النجمات من أجل فقرة السّجادة الحمراء مُرتديات أجمل الفساتين بتوقيع كِبار مُصممي الأزياء والدّور العالمية، وحصدت المُغنّية الأمريكية "سيلينا غوميز" لقب أفضل إطلالة على الإطلاق مُتألِّقةً بفستان أخضر مًشعِّ من قماش الساتان، كما أن النجمة "ليزو" تمكَّنت من خطف الأنظار بحقيبتها المُصغَّرة البيضاء التي لا تسع أحمر شفاه.

وهنا نستعرض أجمل إطلالات النجمات خلال الحدث:

1. دوا ليبا

تألَّقت النجمة الكوبية مًرتديةً فستان فوشي سترابلس من توقيع دار الأزياء الفرنسية "ميو ميو"، وانسدل بطريقة انسيابية مُبرزًا قوامها المثالية المُتناسقة، وما زاده جمالًا الطيات الأنيقة ناحية الخصر، بالإضافة إلى القطعة المخملية السوداء الجانبية ناحية خصرها.

وأكملت "ليبا" إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل ذي حصان، وتزيَّنت بمجموعة من المجوهرات الألماسية.





2. ليزو

خطفت المغنية الأمريكية الأنظار لإطلالتها المشمشية من توقيع العلامة التجارية الفرنسية "فالنتينو"، حيث اختارت ارتداء فستان قصير بكتف واحد زُيِّن بالكشاكش بالكامل مانحًا إياها لمسة دراماتيكية جذَّابة، في حين حملت في يدها أو بالأحرى باصبعها حقيبة يد صغيرة بيضاء.

3. بيلي إيليش

تُعرف المغنية الأمريكية الشابة بغرابتها وتمييزها عن غيرها أكان ذلك في فيديوهات أغانيها المصوَّرة أو أزيائها الهيبيَّة الغريبة، وقد اختارت العلامة التجارية البريطانية "بربري" للوصول إلى هدفها مُرتديةً أشبه ما يكون ببيجاما كاروهات مؤلفة من بنطال عريض وقميص فضفاض بأكمام متوسطة الطول مشبوكة بأكمام مُخرَّمة بيضاء وُمرصَّعة بالكريستال البرَّاق، وما زاده غرابة غطاء الرأس المخرَّف الذي أخفى وجهها بالكامل.

4. بيلي بورتر

لا أحد أشد غرابة من الاستعراضي "بيلي بورتر" الذي دائمًا ما يختار أزياء ذات طابع أنثوي ورجولي في ذات الوقت، وقد ارتدى لهذه المناسبة إطلالة من توقيع مصمم الأزياء الأمريكي "توم براون" و" أشبه ما تكون ببدلة رسمية بيضاء وفستان أبيض ذي تنورة منفوشة، بينما انسدلت على كتفيه كاب أبيض عريض.

ونسَّق "بورتر" إطلالته بقبعة رأس ذات تصميم غريب بطبعة جلد البقرة من توقيع مصمم الأزياء "ستيفن جونز"، وغطِّى عينيه بنظارات شمسية سوداء.

5. كاثرين لانغفورد

خطفت الممثلة الاسترالية ونجمة مسلسل 13 Reasons Why الأنظار لإطلالتها النارية من توقيع العلامة التجارية الأمريكية "رودارت"، فاختارت ارتداء فستان أحمر أوف شولدر زُيِّن بالكامل بالريش مانحًا إياها لمسة استعراضية أنيقة.

كما لفتت الأنظار إلى مكياج عيونها مُعتمدةً ظلال العيون الأحمر على كامل جفنها مُبرزًا لون عينيها.

6. كشا

اعتمدت المغنية الأمريكية زيًّا موحدًا من توقيع العلامة التجارية "فيرساتشي" مؤلف من معطف طويل وليغينغ مُطابق موصول بحذاء ذي معب عالٍ، كما اعتمدت تسريحة شعر مُبتلَّة، وتزيَّنت بمجموعة ضخمة من المجوهرات الذهبية المُرصَّعة بالألماس.

7. كريستينا أغيليرا

اختارت المغنية الأمريكية تجسيد شخصية "جالادريل" المتمرد، إحدى شخصيات فيلم Lord of The Ring الخيالية، وارتدت إطلالة بيضاء مُزيَّنة بأكتاف ضخمة وأكمام عريضة وغطاء رأس شفاف، في حين تزيَّنت بقلادة ضخمة من اللؤلؤ التفت حول عنقها.