شاهد احتفالات فرقة BTS بالذكرى التاسعة لتأسيسها

هيا حازم

احتفلت الفرقة الكورية الشهيرة BTS بالذكرى التاسعة لتأسيس الفرقة وذلك من خلال تقديم عدد من العروض المميزة التي شاركوها مع جمهورهم عبر حسابهم الخاص على موقع "يوتيوب".

فرقة BTS تقدم عروض مميزة بمناسبة مرور 9 سنوات على تأسيسها

وأقامت الفرقة الكورية عرضاً غنائياً مباشراً ومميزاً عبر قناتهم الخاصة على تطبيق "يوتيوب" حيث قدّموا فيها أغانيهم الجديدة وأغاني ألبومهم الجديد Proof والذي طُرح قبل عدة أيام وهو عبارة عن البوم تجميعي خاص لهذه المناسبة

وكان الألبوم الذي طُرح قبل عدة أيام من احتفالهم بالذكرى التاسعة لتأسيسهم ويضم هذا الألبوم الأغاني الشهيرة التي كانت سبب في نجاحهم وأبرز الذكريات الخاصة بهم خلال تلك السنوات الماضية التي حققت فيها الفرقة النجاح الكبير والشهرة الواسعة عالميًا

فرقة BTS تقدم مفاجأة مميزة للجمهور

وخلال العرض المباشر والذي وصل إلى نسب مشاهدات عالية وصلت إلى أكثر من 10 مليون مشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية، كشفت الفرقة عن مفاجئة كبيرة وصادمة للجمهور.

وكانت المفاجأة هي مشاركة نجم الراب آندرسون باك كضيف في الحفل كما قدّم إلى جانب الفرقة العديد من الاغاني خلال العروض الموسيقية كما أبدى اعجابه الكبير بهم.

ألبوم Proof الجديد

وكان العضو V أحد اعضاء الفرقة قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل الألبوم خلال مقابلة له تحدّث فيه عن ألبوم proof فقال: "إن ألبوم proof هو كالدليل الذي يمكنك من خلال معرفة تفاصيل الشيء والفكرة التقريبية عنه وهذا الألبوم هو الدليل لفرقة BTS فهو مثل كتاب مدرسي ارشادي".

وتدور الأغاني في الألبوم حول التحديات الشخصية التي واجه الاعضاء وذكرياتهم القديمة حيث اعتبرت الفرقة بان هذا الألبوم هو هدية لجمهورهم في هذه المناسبة.

فرقة BTS تلتقي الرئيس الأمريكي

وعلى صعيد مختلف كانت الفرقة الكورية الشهيرة قد التقت قبل مدة الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة خاصة للبيت الأبيض من أجل الحديث عن حرب الكراهية ضد الشعب الاسيوي، وسرد كل فرد من الفرقة تجربته الخاصة في هذا الامر

يُشار إلى ان هناك العديد من الاقاويل حول مشاركة الفرقة الكورية في افتتاح بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر دون وجود أي تاكيدات حول الامر