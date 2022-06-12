فرقة BTS في كأس العالم في قطر.. وتعاون سعودي كوري منتظر

هيا حازم

أثيرت شائعات عديدة حول مشاركة فرقة BTS الفرقة الكورية الشهيرة في افتتاح كاس العالم لعام 2022 والذي سيقام في دولة قطر.

ولم تكشف الفرقة الكورية عن تفاصيل مشاركتها في حفل افتتاح كأس العالم في قطر ولم تصرّح حول الأمر وما اذا كان خبر حقيقي ام مجرّد شائعة متداولة انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل واسع

فرقة BTS تزور السعودي وتعاون منتظر

وعلى صعيد اخهر كانت فرقة BTS في زيارة رسمية للممكلة العربية السعودية في وقت سابق حيث التقت هناك مع الرئيس التنفيذي لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي، والذي أعرب عن سعادته الكبيرة بلقائهم.

وكشف الرئيس التفيذي للمهرجان عن تعاون سعودي كوري منتظر حيث نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صور عديدة للاجتماعات التي جمعته مع عدد من نجوم كوريا ومنهم فرقة ENHYPEN.

وتفاعل العديد من المتابعين مع هذه الخطوة الفنية التي تقوم بها السعودية بالتعاون مع الفرق الكورية نظراً لما تمتلكه هذه الفرقة من نجاحات كبيرة في العالم العربي وخاصة في الخليج، حيث ظهر هذا الشيء من خلال حفلاتهم الغنائية التي يقومون باحيائها وتفاعل الجمهور الكبير والواسع معهم واهتمامهم الكبير بهم

فرقة BTS تتعرّض للسخرية من قبل جيمي كاري

وعلى صعيد مختلف كان النجم العالمي جيمي كاري قد صرّح حول رأيه بالفرقة الكورية BTS حيث فاجأ الجمهور بالقول: "أنا أتمنى أن تغني هذه الفرقة في جنازتي، وذلك لأشكر الله أنني ميت".

وتسبب هذا التصريح بتفاعل الجمهور الذين دافعوا عن الفرقة الكورية كما انهم عبّروا عن غضبهم الكبير حول تصريحات النجم الهوليوودي، فيما قال البعض إن تعليقه لا يحمل اي اساءة او سخرية وقد يكون طريقته واسلوبه بالتغزل والاشادة بهم

فرقة BTS تلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن

وكانت الفرقة الكورية قد حضرت بزيارة رسمية إلى البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، حيث استقبلهم الرئيس جو بايدن وتحدّثوا حول الكراهية ضد المجتمع الآسيوي وروا كل فرد من اعضاء الفرقة معاناته مع التنمر وحرب الكراهية غير المبررة