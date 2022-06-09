عضو فرقة BTS "جي هوب" يتصدّر الترند.. تعرفوا على السبب

أصبح النجم والمغني الكوري الشهير "J-hope" حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد أن تصدّر الترند وذلك عقب اعلان مهرجان Lollapalooza 2022 عن تواجد النجم الكوري فيه

وأعلن المهرجان الموسيقي الكبير Lollapalooza عن مشاركة النجم الكوري "جي هوب" بالحدث وذلك كمغني رئيسي في الحفل إلى جانب عدد من النجوم البارزين

وأثار هذا الخبرحالة من الحماس الشديد والسعادة بين الجمهور وبشكل خاص جمهور الفرقة الكورية، حيث اعتبره الكثير بأنه حدث تاريخي كأول فنان كوري جنوبي يشارك بعرض رئيسي في مهرجان موسيقي أمريكي، وذلك بسبب التوترات السياسية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية.

وتحدث مدير المهرجان عن سعادته الكبيرة بمشاركة "جي هوب" في هذه المناسبة الموسيقية المهمة، فقال: "يسعدني أن أرحّب بكل من جاي هوب و TXT في المهرجان، فلقد حصل هؤلاء على شهرة عظيمة من قبل الجمهور ويمتلكون شغفاً كبيراً بالموسيقى الخاصة بهم، ونحن متحمسسون جداً لمشاركتهم المهرجان".

ويشار بان هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها النجم الكوري بمفرده في حفل موسيقي بدون فرقته BTS، كما انه أصدر ألبوم منفرد في عام 2018 بعنوان Hope World حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا ويعتبر جي هوب من أبرز اعضاء فرقة بي تي اس الشهيرة التي تحظى بشهرة واسعة جدًا في العالم والوطن العربي

وعلى صعيد مختلف استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن في الفترة الماضية الفرقة الكورية في البيت الأبيض