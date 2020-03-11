شاهد الشكل النهائي للمتحولة الجنسية رودي.. وهكذا سيرمم أنفه!

خضع المتحول الجنسي البرازيلي "رودريغيو ألفيس" لعملية تأنيث الوجه وإزالة تفاحة آدم في شهر فبراير من العام الجاري، والتي وصفهما بالعملية الأشد إيلامًا على الإطلاق، رغم أنه خضع لأكثر من 60 عملية تجميلة للتحوُّل إلى دمية "كين"، النسخة الرجالية من الدمية باربي.

واستعرض "رودريغيو "، الذي أطلق على نفسه اسم "رودي" بعد تحوله جنسيًا إلى أثنى، نتائج تحوله الأخيرة في صور جديدة نشرها يوم الثلاثاء، وذلك عقب مرور شهر واحد على عمليتيه الجراحيتين، فأطلّ َبمظهر أنثوي كامل مُعتمدًا على مستحضرات التجميل والشعر المستعار.









في الصور، اختارت "رودي" ارتداء معطف فراء باللون البيج ، واعتمد مستحضرات تجميل من درجات البرونزي، كما وضعت عدسات ملونة خضراء، في حين بدا واضحًا شفتيها المنتفختين، وملامح وجهها المنحوت .

وصرَّحت "رودي" لموقع "ديلي ميل" البريطاني: "مرت 3 أسابيع على خضوعي لعملية تأنيث الوجه، وأشعر الآن أني أبدو كامرأة."

وتابعت: "عمل الدكتور بارت فان دير فين بحلاقة وإزالة كل ملامحي الذكورية لوجهي مما أدى إلى تغيير حياتي إلى الأبد."

واستطردت رودي قائلة أن مدى شعرها انخفض قليلة، ونحتت عظام وجنتيها وجبهتها لجعل عينيها تبدوان أكبر وأكثر أنوثة.



واستمرت الشخصية الإعلامية في حديثها، وأشارت أن الجراح أضاف غرسين من التيتانيوم إلى صدغيها، وكذلك حلق خط الفك والذقن؛ ولن تتوقف هنا بل ستعيد بناء شكل أنفها باستخدام غضروف ضلعي.

وفي وقت سابق، نشرت "رودي" (36 عامًا) مقطع فيديو تكشف فيها أن عملية جراحية بقيمة 25 ألفًا ستحوِّلها إلى عارضة أزياء، كما لم تكن قادرة على الكلام جيدًا بعد إزالتها تفاحة آدم، أو الرؤية بسبب انتفاخ وتضخم عينيها.

وأوضحت "رودي" أنها سافرت إلى بلجيكا لإجراء عملية جراحية تسمى بحلق العظام أو فغر العظام في أجزاء معينة في الوجه من بينها الفك، الجبهة، والعظام المحيطة بعينيها.



وسابقًا، أعربت "رودي" عن ندمها على تأجيل عملية تحولها بدل إنفاق أكثر من 600 ألف جنيه أسترليني على الجراحة التجميلية ليشعر بالراحة في عملية التحويل كرجل، فقال حول الموضوع: "عندما كنت صغير أحببت الدمى والفساتين وشعرت كأنني فتاة صغيرة لكن لم يكن لدي أي فكرة عما يعنيه أن تكون متحوّل جنسياً".