شاهد الصور الأولى من حفل زفاف بطلي مسلسل موسم الكرز.. يحتفلان بالقبلات

أعلنت النجمة التركية الشهيرة "أوزغي غوريل" عن زواجها من النجم التركي "سيركان تشاي أوغلو" وذلك خلال حفل بسيط، بعد أسابيع قليلة من إعلانهما لخطوبتهما.

حفل زفاف أوزغي غوريل وسيركان تشاي

احتفلت النجمة التركية "أوزغي غوريل" بزواجها من النجم التركي "سيركان تشاي أوغلو" في ألمانيا وذلك بحفل صغير اقتصر على حضور عائلتهما.

وبالرغم من أنه لم تمضي على فترة خطوبتهما سوى ثلاثة أسابيع فقط إلا أنهما كانا سريعان باتخاذ قرار الزفاف والذي أقاماه حيث تعيش عائلة النجم التركي سيركان.

ويبدو واضحاً بأن قرار الزفاف جاء بشكل مفاجئ وصادم في ألمانيا، حيث إنه وخلال وقت سابق كانت النجمة التركية "اوزغي غوريل" قد أعلنت خلال مقابلة لها بأن الثنائي يرغب بإقامة حفل الزفاف في إيطاليا وذلك لكون شرارة الحب بدأت من هناك.

تفاصيل جلسة التصوير الخاصة بحفل الزفاف

خضع الثنائي التركي الرومانسي لجلسة تصوير خاصة بحفل الزفاف، حيث ظهرت أوزغي بإطلالة من الستينيات وهي ترتدي فستان باللون الأبيض مع قبعة وقفازات من الدانتيل.

أما سيركان تشاي فقد ارتدى بدلة باللون الأسود تناسبت تماماً مع الإطلالة الكلاسيكية لأوزغي وخلفية جلسة التصوير.

والتقطت الصور وسط سنابل القمح الصفراء، بالإضافة إلى خلفية السيارة الكلاسيكية الزرقاء كما أن أوزغي ظهرت في إحدى الصور وهي تدخن السيجارة.

وعلّقت اوزغي على الصور بقولها: "كنا نظن أننا سنحتفل بعيد ميلادنا في دار البلدية في ألمانيا"، بينما علّق هو على الصور بقوله: "تزوجنا".