شاهد.. جيجي وبيلا حديد عاريتان تماماً خلال حملة اعلانية لـ "دونتيلا فيرساتشي"

تداول المتابعون صورة مثيرة وجريئة جدا لعارضتا الأزياء المشهورتان من اصول عربية "جيجي وبيلا حديد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم امس الأحد.

جيجي وبيلا حديد عاريتان تماماً

ظهرت الشقيقتان جيجي وبيلا حديد وهما عاريتان تماماً لم ترتديا أي شيء على جسدهما العاري بينما غطتا صدرهما العاري بخصلات شعرهما الطويلة والمجعّد أما الجزء السفلي العاري فقد وضعتا حقائب جلدية صغيرة لتغطيتهما.

وكانت الشقيقتان تقفان بجانب بعضهما البعض وتمسكان بتفاحة حمراء، بينما التفت حول ساق بيلا حديد أفعى حقيقية صفراء اللون.

ونشرت صاحبة دار الازياء الايطالية "دونتيلا فيرساتشي" هذه الصورة المثيرة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وعلّقت عليها: "آلهة الفيرساتشي".

وجاءت هذه الصورة المثيرة من أجل الترويج لـ حملة اعلانية تقوم بها دار الأزياء العالمية دونتيلا فيرساتشي من أجل علامتها التجارية الفاخرة وذلك لمجموعة ربيع 2022.

بيلا حديد تدعم المسلمات في الهند

تأتي صورة بيلا العارية هذه بعد أن دعمت في وقت سابق جميع المسلمات في الهند وحقهن في ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات بعد ان منعت السلطات الهندية ارتدائه.

وساندت بيلا المسلمات حول العالم معتبرة ان لباس المراة امر يخصها ولا علاقة لاي شخص به