شاهد رد فعل "إكس" الثنائي الشهير "بينيفر" بعد اعلانهما لزواجهما

أصبحت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" حديث وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية وذلك بعد أن اعلنت زواجها من خطيبها النجم "بين أفليك".

وشاركت جينيفر لوبيز هذا الخبر السعيد مع جمهورها بصور من حفل زفافها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أحدث ضجة بين المتابعين.

ردة فعل جينيفر غارنر على زواج بين أفليك

بالرغم من انفصال النجم العالمي "بين أفليك" عن زوجته السابقة جينيفر غارنر عام 2018، إلا انهما ما يزالان مرتبطان ببعضهما البعض في تربية أطفالهما حيث كانت تظهر في كثير من الأحيان معه في المناسبات.

ولكن المفاجأة بأنه عند اعلان جينيفر لوبيز وبين أفليك عن زواجهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شاركت جينيفر غارنر مقطع فيديو عفوي عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت جينيفر غارنر في مقطع الفيديو وهي تقوم بإعداد الأطعمة السريعة أمام الكاميرا غير مبالية بحدث زواج زوجها السابق وحبيبته.

رد فعل أليكس رودريغز على زواج جينيفر لوبيز

كانت علاقة لوبيز بحبيبها السابق أليكس رودريغز ستأخذ منحنى الزواج لولا انفصالهما خلال عام 2019 بشكل مفاجىء، وذلك بعد عدة أشهر فقط من اعلانهما لخطوبتهما.

ولم تكشف عن الاسباب الرئيسية التي أدت الى انفصالهما ولكنهما أكّدا بأنهما سيبقيان أصدقاء، لتعود بعدها جينيفر لوبيز لعلاقتها القديمة مع بين أفليك.

ومع اعلانهما لزواجهما يوم أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر أليكس رودريغز مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه الخاص على "انستغرام" وهو يمارس التمارين الرياضية.