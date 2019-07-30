شاهد رد فعل سيلينا غوميز بعد تلقيها أروع هدية عيد ميلاد.. فما هي؟!

تعتبر النجمة الأمريكية "سيرينا غوميز" من أشد معجبي البرنامج الأمريكي Shark Tank، وهو أمر لا يعلمه الكثيرون.

شاركت "سيلينا غوميز"، البالغة من العمر 27 عامًأ، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثِّق رد فعلها بعد تلقيها أروع هدية على الإطلاق بمناسبة عيد ميلادها، حيث تظهر جالسةً على الأريكة برفقة أصدقائها الذين عرضوا لها لمحات خاطفة من البرنامج الأمريكي الذي يعرض عبر قناة ABC.

ويمكننا سماع النجمة تقول باستهجان: "ما هذه الصور؟"، فقد عرضت مجموعة مقاطع الفيديو تظهر في إحداها صديقتها مغنية البوب الأمريكية "تايلور سويفت" وهي تغني "هل أنت مستعدة؟"، ثم لقطة لعضو لجنة تحكيم البرنامح "مارك كوبان" يتمنى لها عيد ميلاد سعيد.

وفي نهاية الفيديو، تُفاجأ بدعوة لحضور البرنامج في شهر سبتمبر المقبل، فتقفز فجأة من شدة وقع المفاجأة، وتصرخ بحماس: "لا، هل نحن..يا الهي، إني متحمسة!".

وأرفقت "سيلينا" المقطع بتعليق، جاء فيه: "لا يعلم الكتيرون منكم عن هوسي ببرنامج "Shark Tank"، تمكن اثنين من أعز أصدقائي بمنحي أروع هدية."

احتفلت "غوميز" بعيد ميلادها الـ27 في روما بتاريخ 22 يوليو، حيث شوهدت برفقة مخرج الأفلام الإيطالي "أنديريا ليرفولينو" يستمتعان بوجبة غذاء في مطعم Pierluigi بمدينة روما.

واختارت "غوميز" إطلالة صيفية أنيقة تتماشى مع نزهتها اللطيفة، فارتدت فستان أخضر صيفي فضفاض ذي طابع بوهيمي وبشيالات سباغيتي رفيعة، وحملت حقيبة يد على شكل أسطوانية باللونين الأبيض والعسلي، وانتعلت صندل مُسطح.