صور حفل زفاف بطلة زهرة الثالوث "ايبرو شاهين".. وتسريحة شعرها حديث الجمهور

أعلنت النجمة التركية الشهيرة "ايبرو شاهين" زواجها من حبيبها لاعب كرة السلة "جيدي عثمان" وذلك بعد علاقة رومانسية استمرت الى ما يقارب العامين

حفل زفاف ايبرو شاهين وجيدي عثمان

احتفلت بطلة مسلسل "زهرة الثالوث" النجمة التركية "ايبرو شاهين" بحفل زفافها على حبيبها جيدي، حيث أقيم حفل الزفاف على متن باخرة في البحر في مدينة مقدونيا وذلك وسط حضور عائلة العروسين وأصدقائهما

واختارت ايبرو فستان حفل بسيط وقصير، جاء بدون اكتاف وبقصة مفتوحة من ناحية الصدر، كما جاء الفستان بقصة مزمومة مع قماش الدانتيل الطويل

اما تسريحة الشعر فقد اعتمدت الفنانة التركية تسريحة بسيطة جدًا وغير متوقعة جعلتها حديث الجمهور، حيث اعتمدت تسريحة الضفيرتين مع وضع قبعة باللون الأبيض، وانتقل الجمهور إلى السوشال ميديا للحديث عن هذه التسريحة البسيطة وغير المتوقعة لعروس، واعتبر البعض انها ناسبتها وجاءت مختلفة واشاد بها عدد كبير

وارتدت العروس اكسسوارت بسيطة وناعمة ناسبت الاطلالة، الا انها انتعلت حذاء ضخم جدًا وقال الجمهور انها اختارته ليناسب طول العريس الذي تألق ببدلة باللون البيج مع قميص باللون الأبيض وحذاء رياضي ابيض اللون

وبحسب بعض المصادر سيكون هناك حفل زفاف آخر في مدينة تشيشمي على شاطىء فلاي في يوم 7 من الشهر الحالي.

ايبرو شاهين وخاتم خطوبتها

كانت النجمة التركية ايبرو شاهين قد أثارت جدلًا كبيرًا خلال وقت سابق بعد أن ظهرت وهي ترتدي خاتم خطوبتها حيث كان خاتم الخطوبة من الألماس ويبلغ حوالي ما يقارب مليون ليرة تركية.

ايبرو شاهين بطلة مسلسل زهرة الثالوث

اشتهرت النجمة التركية ايبرو شاهين بشخصية ريان في مسلسل زهرة الثالوث الفتاة الرومانسية التي تقابل شاب وتقع في حبه ولكنه يكون قد أوقعها في حبه للانتقام لتبدأ التفاصيل.