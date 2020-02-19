قائمة الفائزين بجائزة BRITs 2020.. والعنصرية الجنسية أهم مميّزاتها

أقيم حفل توزيع جوائز موسيقى البوب البريطانية BRIT لدورته الـ 40 يوم أمس الثلاثاء في لندن حيث قُدمت العديد من العروض من قبل النجوم هاري ستايلز وبيلي إيليش وغيرهم.

وبالرغم من فوز النجمة بيلي إيليش كأفضل فنانة عالمية منفردة وحصولها على الجائزة إلا أن التفاوت بين الجنسين في الفوز بالجوائز كان ظاهراً خلال الحفل فهناك كان 4 ترشيحات فقط من النساء من أصل 25 ترشيح.

وفي خضم العاصفة الجنسية بسبب عدم وجود مرّشحات في حفل الجوائز لهذا العام سارع النجم ستورمزي إلى الإشارة إلى هذه العنصرية الجنسية من خلال توجيه الشكر لمجموعة النساء الرائعات اللاتي يشكلن إدارته.

وإليك قائمة بالفائزين بجوائز BRIT هذا العام:

1- حاز النجم ستورميزعلى جائزة أفضل فنان منفرد، أما أفضل فنانة منفردة فكانت من نصيب مابل.

2- حازت فرقة الروك Foals على جائزة أفضل مجموعة فنية غنائية.

3- حاز لويس كابالدي على جائزة أفضل فنان جديد.

4- حازت الفنانة سيليست على جائزة أفضل فنانة صاعدة

5- حصدت أغنية Someone You Loved للويس كابالدي جائزة أغنية العام.

6- وذهبت جائزة أفضل ألبوم ماستركارد لهذا العام إلى دايف عن ألبومه Psychodrama.

7- حاز النجم ذا كريتور تايلور عن أفضل فنان عالمي منفرد.

8- وذهبت جائزة أفضل فنانة عالمية منفردة لبيلي أيليش، التي تسلمت الجائزة وخلال شكرها لعائلتها والجمهور بكت فرحاً على المسرح.

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