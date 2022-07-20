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شاهد كيف أصبحت نجمة مسلسل "سنوات الصفصاف".. لن تستطيع التعرّف عليها

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 20 تمّوز / يوليو 2022 - 09:42
بيلين كاراهان
بيلين كاراهان

لطالما لفتت النجمة التركية الشهيرة "بيلين كاراهان" الأنظار إليها منذ ظهورها على الشاشات التركية، حيث أنها كانت وما زالت من أجمل نجمات تركيا وتحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي والعالم.

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وتصدّرت النجمة بيلين كاراهان وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية عندما نشرت صورتها عبر الإنترنت وظهرت بإطلالة مختلفة تماماً عما اعتاد عليه الجمهور.

بيلين كاراهان تظهر بلوك جديد مختلف

نشرت النجمة التركية "بيلين كاراهان" صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بدت فيها بإطلالة مختلفة وجديدة لم يستطيع المتابعون التعرّف عليها.

بيلين كاراهان

وظهرت بيلين كاراهان بنحافة شديدة حيث خسرت الكثير من وزنها كما قامت بتغيير لون شعرها من الأسود إلى البني ووضعت المكياج الخفيف على وجهها.

وأشاد العديد من المتابعين بمظهر بيلين الجديد حيث أنهم عبّروا عن إعجابهم الشديد بجمالها، كما أن هناك بعض المتابعين الذين لم يستطيعوا التعرّف عليها مؤكدين أن شكلها اختلف تمامًا وأصبحت أجمل بطريقة مختلفة

نبذة عن مسلسل سنوات الصفصاف

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كانت النجمة التركية الشهيرة قد اشتهرت بشخصية أسيل في المسلسل "سنوات الصفصاف" والذي لاقى نجاحًا باهرًا منذ سنوات عديدة.

ويتناول المسلسل قصة مجموعة من الأصدقاء تربطهما فيما بينهما علاقة صداقة وحب بين الثنائيات وتفاصيل كثيرة على مدى السنوات.

أما المسلسل الذي كان نقطة تحوّل في حياتها هو مسلسل "حريم السلطان" والتي جسّدت فيه بيلين وقتها دور السلطانة مريم.

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