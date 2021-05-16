شاهد ماذا أهدى اليوتيوبر أحمد زوجته بمناسبة حملها بطفلهما الثاني

دائمًا ما يثير اليوتيوبر المصري أحمد وزينب الجدل بتصرفاتهما المستهجنة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعتبر في بعض الأحيان عملية تمثيلية لرفع مشاهداتهم عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".

شارك الثنائي متابعيهم فيديو عبر قناتهم الخاصة التي تحمل اسم "أحمد حسن وزينب"، حيث أهدى أحمد زوجته هاتف آيفون 12 برو ماكس مطلي بالذهب عيار 24 ومزيَّن شعار الآبل خاصته بفصوص ألماس وذلك مناسبة حملها بطفلهما الثاني.

كما ابتاع لها ساعة آبل مطلية بالذهب.

وحصد الفيديو منذ نشره على أكثر من 840 ألف مشاهدة، وآلاف التعليقات الساخرة، فكتب أحدهم: "والله العظيم النقطه اللي نطت لو واحده حامل كان زمانها سقطت اهدى على نفسك يا حبيبتي".

وعلَّق آخر مستهجنًا دفعه هذه المبالغ الطائلة على هاتف: "بدل ما جبتلها ايفون كان اتبرعت بالمصاري لاهل فلسطين 🇵🇸وبعدين هي عندها ايفون ليش خيك صارت العالم".

وفي وقت سابق، أثار الثنائي الجدل حين بعد نشرهما فيديو يحمل عنوان "جولة في بيتنا الجديد في دبي" يستعرضان خلاله منزلهم الفاخر مما أثار حفيظة متابعيهم، ودفع البعض للهجوم عليهم بسبب طريقة عرضهم المستفزة للمنزل والسيارات التي يرغب في شرائها فيما تسائل القسم الآخر عن سبب ظهور زينب بدون حجاب الذي ارتدته فور خروجها من السجن.