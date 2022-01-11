شاهد موعد عرض الجزء الثاني من الموسم الأخير من هجوم العمالقة Attack on Titan

لاقى المسلسل الياباني الشهير "هجوم العمالقة" Attack on Titan نجاحاً كبيراً في جميع أنحاء العالم حيث كان له شعبية كبيرة بين الأطفال والكبار.

وبدأ عرض الجزء الثاني من الموسم الرابع والأخير يوم أمس الاثنين حيث كانت أولى حلقاته بينما كان متابعينه في جميع أنحاء العالم ينتظرون العمل على احر من الجمر.

موعد عرض الموسم الرابع والقنوات التي ستعرضه

عرض الجزء الاول من الموسم الرابع في 7 ديسمبر عام 2020 ويتكون من ستة عشر حلقة وانتهى الجزء الاول من الموسم الرابع في 29 مارس عام 2021.

وعُرض الجزء الثاني من الموسم الرابع يوم أمس في 10 يناير عام 2022 ولكن لم يتم تحديد عدد الحلقات أوموعد الحلقة الأخيرة منه، على ان يتم تحديده لاحقًا بناءً على نسبة المشاهدة وطبيعة الاحداث.

وسيعرض المسلسل على قناة NHK General TV اليابانية بينما ستكون الحلقات المدبلجة على قناة Adult Swim الأمريكية.

نبذة عن الموسم الرابع من مسلسل "هجوم العمالقة"

تدور احداث الموسم الرابع حول المقاتلان غابي براون وفالكو غريس وهما يسعيان لاستعادة عرش رينار بعد مرور سنوات على عملية استعادة العرش التي باءت بالفشل من قبل تيتان وتبدأ خطط الحرب والهجوم على غزاة مارلي.

يُشار إلى ان نسلسل هجوم العمالقة هو مسلسل انمي ياباني ماخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، ويحظى المسلسل بشعبية كبيرة في العالم والوطن العربي