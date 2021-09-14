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شقيقة ديميت أوزدمير تحتفل بزفافها.. وشبه كبير بينهما!

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:00
ديميت أوزدمير
ديميت أوزدمير

تحاول النجمة ديميت أوزدمير لفت الأنظار إليها دائماً في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشرها صور جريئة ومثيرة لها لتثير الجدل بين المتابعين.

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لكن هذه المرة لم تكن ديميت هي من أثارت الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي بل شقيقتها داريا والتي احتفلت بزفافها مُرتديةً الفستان الأبيض.

وشبّه المتابعين داريا بشقيقتها ديميت من حيث ملامح الوجه والشكل العام حيث لاحظ الجميع هذا الشبه الواضح، وكانت ترتدي فستان من الدانتيل الأبيض الطويل مع الطرحة.

 

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أما عريس شقيقتها فقد لاقى العديد من الانتقادات والسخرية بسبب مظهره الضخم وبدانته الكبيرة والتي قارن المتابعون بين مظهره ومظهر عروسته الجميلة.

وخلال وقت سابق نشرت ديميت مجموعة من الصور الشخصية لها والتي كانت آخرها وهي متألقة بالفستان البنفسجي بينما كانت تجلس بشكل عفوي على الأريكة.

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