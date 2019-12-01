شون مينديز يلغي عرضه الغنائي ويكشف إصابته بهذا المرض.. فهل قبلات كاميلا كابيو السبب!

اشتهر النجم الكندي "شون مينديز" بإطلالاته الحميمية برفقة حبيبته المغنية الكوبية "كاميلا كابيو"، حيث شوهدا يتبادلان القبل علنًا أكثر من مرة، لكن يبدو أن ذلك ليس السبب في التهاب حنجرته، نظرًا لأن الفيروس ليس معروفًا في العادة أنه شديد العدوى.

ومن الواضح أن "مينديز" اشتد عليه المرض، ما دفعه لإلغاء حفله الغنائي في مدينة ساو باولو البرازيلية يوم السبت الماضي، وتوجَّه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الاعتذار لمعجبيه ومتابعيه ممن كانوا يستعدون لملاقاته.







وكتب: "ساو باولو، اعتذر إخباركم بهذا النبأ، لكني استيقظت اليوم وأنا أعاني من المرض، وزرت الطبيب لأكتشف أني مصاب بالتهاب الحنجرة بالإضافة إلى التهاب الجيوب الأنفية، ما سبب تورم في حبالي الصوتية."

وتابع مُعبرًا عن أسفه وحزنه لإلغاء العرض: "يحزنني فعل ذلك، لكن أطبائي منعوني من الأداء الليلة، وإلّا ذلك يحدث مخاطر طويلة المدى على صوتي مستقبليًا."

واختتم منشوره :" "أحبكم كثيرًا وأعتذر من أعماق قلبي، فقد تمنيت الأداء على خشبة المسرح هذه الليلة.. أعدكم بأني سأقدم عرضًا المرة القادم لدى عودتي إلى أمريكا الجنوبية."