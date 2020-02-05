صداقة دريك وبيلي إيليش تثير الجدل.. والأخيرة ترد "الجميع حساسين"

كشفت النجمة "بيلي إيليش" البالغة من العمر 18 عاماً أنها تبادلت مع المغني البالغ من العمر 33 عاماً "دريك" رسائل نصية وكان بينهما تواصل خلال وقت سابق من شهر نوفمبر.

وبالرغم من ان بيلي لم تكشف عن المحتوى الدقيق لرسائلها مع ديريك إلا أنها قالت بأنه قدّم لها نصيحة حول الأولاد، فتعرّضت لانتقاد واسع من قبل المتابعين، حيث صرّحت خلال مقابلة لها مع مجلة Vanity Fai: "دريك هو أجمل رجل تتحدث إليه على الإطلاق".

كما واصلت بيلي التحدّث عنه بقولها: "أنا أحب التواصل بالرسائل النصية وهو لطيف للغاية فهو ليس بحاجة لأن يكون لطيفاً معي".

ووبّخت بيلي جميع من انتقدها حول صداقتها مع دريك حيث صرّحت: "الجميع حساسون للغاية".

أما دريك فعلّق حول الموضوع بقوله: "الرجل البالغ لا يمكنه أن يكون معجباً بفنان؟ هناك الكثير من الأشياء الذي يجب أن نكون أكثر قلقاً بشأنها في الانترنت"، وتابع قوله: "هل ستقول هي إن دريك مخيف لأنه من المعجبين بي؟".

ومن جهة أخرى فازت النجمة بيلي إيليش بجائزة غرامي 62 الذي أقيم في يناير كما فازت بخمس جوائز من أصل ستة ترشيحات محتملة كأفضل ألبوم العام وأفضل ألبوم صوتي.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: