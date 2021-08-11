صدمة غير متوقعة.. فنانة مكسيكية حامل بعمر الستينات وحبيبها يصغرها بـ39 عامًا!

أعلنت الفنانة المكسيكية لين ماي أنها حامل في سن 68، وكشفت عن استعدادها لإنجاب طفل من شريكها ماركوس دي 1 البالغ من العمر 29 عامًا.

انتقلت نجمة الشاشة إلى حسابها على موقع "إنستغرام" يوم الأحد لتكشف الأخبار المفاجئة والسعيدة لمتابعيها البالغ عددهم 163 ألفًا، حيث شاركت سلسلة صور تجمعها بحبيبها الموسيقار، وعلَّقت باللغة الإسبانية: "يسعدني جدًا أن أعلن أنني حامل في الشهر الثالث، ويسعدني يا ماركوس أنك والده".

من جانبه، انتقل ماركوس عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" وشارك صورة تجمعهما وأرفقتها بهاشتاغ (#2019)، والذي يعتقد أنه العام الذي بدأ فيه الاثنان علاقتهما.

وبعد إثارتهما البلبلة والسخرية، نشرت لين ماي صورة لها ولحبيبها، وكتبت: "يمكن للعالم قول ما يريد! نحن فقط لا نؤذي أحدا! نحن نعيش اليوم.. ماركوس أحبك".

ويجدر الإشارة أنه إذا ما اتمت ماي أشهر حملها وأنجبت الطفل، ستكون بذلك قد حطمت الرقم القياسي لأكبر امرأة معمرة تنجب طفلًا في موسوعة "غينيس". ففي 29 ديسمبر 2006، حصلت ماريا ديل كارمن بوسادا لارا على اللقب عندما أنجبت ولدين توأم هما: كريستيان وباو، عن طريق عملية قيصرية في العاصمة الإسبانية برشلونة وهي بعمر الـ66 عامًا و 358 يومًا.