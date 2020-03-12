المتحرش الجنسي هارفي وينشتاين يواجه 23 عامًا في السجن.. وهذا ما قاله في المحكمة!

ربحت حركة #MeToo العالمية التي شجعت النساء على التحدّث علناً ضد الإعتداءالجنسي القضية ضد المنتج المتحرش هارفي وينشتاين.

وأصدرت المحكمة في نيويورك قرارها بسجن "هارفي" 23 عاماً يوم أمس الأربعاء، فقد أصدر القاضي جيمس بورك حكمه عليه بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة ارتكاب أعمال جنسية إجرامية وثلاث سنوات بتهمة الإغتصاب.

وسيكون الحكم على التوالي مما يؤدي إلى مجموع حكم 23 عاماً مع خمس سنوات من الإشراف بعد إطلاق سراحه كما يجب أن يسجّل وينشتاين كمرتكب للجرائم الجنسية.

وكان المنتج قد خاطب المحكمة قبل صدور الحكم فقال: "أشعر حقاً بالندم على هذا الموقف أشعر من أعماق قلبي وسأقضي وقتي حقاً في الرعاية والمحاولة في أن أكون شخصاً أفضل".

أما عن متهميه فقد تحدّث هارفي: "لن أقول إن هؤلاء ليسوا أشخاصاً عظماء لقد قضيت أوقاتاً رائعة مع هؤلاء الأشخاص كما تعلمون لكني في حيرة من امري وأعتقد أن الجميع في حيرة من أمرهم بشأن كل هذه القضايا".

ووصل المنتج البالغ من العمر 67 عاماً إلى جلسة النطق بالحكم عليه على كرسي متحرك وفي يديه الأصفاد، وكان يرتدي قناعاص عندما خرج من المحكمة بينما كان المتهمون يصرخون معاً في الصف الأول.

وقد أشادت حركة #MeToo بالحكم المطوّل على هارفي وينشتاين فقال المحامي "إن هذا الحكم يضع المفترسين الجنسيين في حالة ملاحظة من قبل شرائح المجتمع".

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