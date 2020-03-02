هارفي وينشتاين بحالة مُزرية بعد إدانته بالاغتصاب..شاهد الصور!

نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني الصور الأولى لمنتج الأفلام العالمي "هارفي وينشتاين" داخل مستشفى بلفيو عقب إدانته بجريمة الاغتصاب الأسبوع الماضي.

يظهر عملاق هوليوود والمتحرش الجنسي "هارفي وينشتاين" في قاعة المشفى جالسًا على كرسي من الجلد وحيدًا يُشاهد التلفاز ويداه على رأسه بينما نظراته تحوم يمينًا ويسارًا، بينما وضع كرسيه المتحرك إلى جانبه.







وارتدى "وينشتاين" قميص أبيض بسيط ولفَّ معصمه بإسوارة خاصة بالمشفى.

وفي وقت سابق، أدانت هيئة المحلفين "وينشتاين" بتهمتي الاعتداء الجنسي من الدرجة الأولى والإغتصاب من الدرجة الثالثة، في حين تمت تبرأته من أخطر التهم الموجهة إليه وهي الاعتداء الجنسي الوحشي والاغتصاب من الدرجة الأولى، في حين لم يصدق المحلفون شهادة الممثلة العالمية "أنابيلا سيوريرا".

وعندما أعلنت هيئة المحلفين قرارها بشأن قضيته، كرر "وينشتاين" عبارة "أنا بريء" ثلاث مرات.

ويواجه "وينشتاين" عقوبة السجن في فترة تتراوح بين 5 إلى 29 سنة.

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