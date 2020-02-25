صدور الحكم على هارفي وينشتاين.. هل تبرأ من التهم الموجهّة إليه؟

أدانت هيئة المحلفين المخرج "هارفي وينشتاين" بارتكاب جريمتي جنس يوم أمس الاثنين بعد محاكمته في مانهاتن، لكنه برّأته من أخطر تهمة موجّهة إليه وهي جريمة الاغتصاب.

وتقدمت العشرات من النساء بتهم ضد هارفي وينشتاين حيث اتهمنه بالتحرّش الجنسي والإغتصاب في مجال العمل، لكن الهيئة المحلفين برّأت وينشتاين من التهمتين الأكثر خطورة ضده وهي الإعتداء الجنسي.

وأدانت هيئة المحلفين هارفي بأنه مذنب في تهمتين الاعتداء الجنسي من الدرجة الاولى والإغتصاب من الدرجة الثالثة وتشير الأحكام إلى أن المحلفين لم يصدقوا شهادة أنابيلا سيوريرا وهي ممثلة مشهورة.

ويواجه هارفي عقوبة محتملة تتراوح ما بين 5 إلى 29 سنة حيث غادر المحكمة في سيارة إسعاف فجلس وينشتاين بين محاميه وبدا غير متأثر أثناء قرراءة الحكم.

وعندما أعلنت هيئة المحلفين إلى قاعة المحكمة للإعلان عن قرارها بخصوص هارفي وأثناء قراءة الحكم كرر المنتج كلامه ثلاث مرات "أنا بريء".

وأعلن القاضي على لفور إرسال وينشتاين إلى االسجن بانتظار حكمه حيث قيّد ونقل من الغرفة وغادر عبر سيارة إسعاف إلى المستوصف وبحسب محامي الدفاع فإن وضع هارفي بخير.

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